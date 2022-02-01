«Последний раз из россиян разделку Олимпиады выигрывал мой папа в 1988 году. Хочу, чтобы Большунов снял это проклятие». Прогноз на Пекин от Михаила Девятьярова-младшего

Эксперт считает, что Вяльбе справедливо не взяла на Игры Ретивых, и верит в талант Терентьева.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград. Как обычно, гонки разделены 50 на 50 по классическому и свободному стилям (дистанции на разных Олимпиадах чередуются). На Играх-2018 в Пхенчхане наша молодая сборная неожиданно взяла восемь медалей (приглашения в Корею от МОК не получили Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Сергей Устюгов). Спустя четыре года Большунов и компания окрепли и способны показать еще более крутой результат на главном старте четырехлетия. Слово эксперту — чемпиону России-2007, победителю этапа Кубка мира в Стокгольме, участнику Игр-2010 в Ванкувере Михаилу Девятьярову — младшему.

Большунов возьмет несколько золотых медалей?

Мне кажется, что в Китае у Большунова хорошие шансы выступить лучше, чем на ЧМ-2021 (в Зефельде у подопечного Юрия Бородавко было одно золото, два серебра и бронза. — Прим. «СЭ»). При хорошем раскладе он может взять два-три золота. В Пхенчхане морозно, поэтому трасса будет жесткая. Это на руку нашему лидеру. Да и в целом нашей команде. Когда бежим по подтаявшему снегу, то зачастую проигрываем конкурентам.

На мой взгляд, Большунов набирает форму. Это показали бы этапы Кубка мира, которых не было. Тем интереснее. Мы увидим обновленную версию Саши. Денис Спицов сказал, что Алексей Червоткин и Большунов сейчас находятся в хорошей форме. Хотя Елена Валерьевна [Вяльбе] его наругала за эти слова. Мол, почему он говорит о ребятах, а не о своих перспективах. Хотя у него тоже есть большие шансы. Денис показал это на Играх-2018, когда никто на него не ставил. А он зажег в скиатлоне (долгое время шел в лидерах, но занял четвертое место) и в разделке (бронза).

Вообще, в Пхенчхане ребята выступили очень здорово, но до золотых наград так и не добрались. Спустя четыре года все заматерели и способны на большее.

Лично я больше всего переживаю за разделку (индивидуальная гонка на 15 км). Последний раз из россиян ее выиграл мой папа в 1988 году (Михаил Талгатович Девятьяров, лыжник сборной СССР в 1980-е годы. — Прим. «СЭ»). Узкая дистанция, но нам на ней не везет. Надеюсь, что повезет в Пекине. Большунов сможет снять это проклятие.

Александр Терентьев. Фото Global Look Press

Сколько гонок пробежит Терентьев?

Терентьев едет на Игры как штатный спринтер. Точно побежит спринт. В зависимости от того, как он выступит 8 февраля, будет понятно, поставят ли Сашу на командный спринт. Если обе эти гонки будут яркие, то Терентьев может попасть и в эстафету. Он показал, что способен достойно пробежать первый этап. Так что, если будет нужно, Саша закроет его. Хотя у нас каждый может бежать в эстафете. На четыре места очень высокая конкуренция. В мужской эстафете, на мой взгляд, у нас как минимум серебро.

Терентьев тренируется и в дистанционной команде и даже выигрывал длинные дистанции по молодежи. То есть это спринтер, который выдерживает все нагрузки. Это говорит о невероятном таланте. Если удастся справиться с волнением и реализовать все, на что способен, то он пошумит в Пекине. Терентьев показал это на этапах Кубка мира-2021/22. Хотя были и неудачные гонки. Например, когда он упал в полуфинале спринта на «Тур де Ски». Надеюсь, эта полоса закончится и ему повезет на ОИ. Хотя там коньковый спринт, будет немного сложнее. В классике можно было бы утверждать, что должно быть золото. В коньке — может бороться за медаль.

Устюгов выиграет дуатлон?

Устюгов добавляет. Боролся с Клебо на финише в Лиллехаммере (хотя норвежец, возможно, не бежал в полную силу). Я видел, как он тренируется. Специально пропустил «Тур де Ски». Набирал форму, силы, много времени провел в горах. Все это должно пойти ему на пользу. Его время должно настать. В 2014 году откровенно не повезло. В Сочи Сергей должен был побеждать в спринте. Во всех забегах достаточно легко выигрывал, а в финале упал и занял только пятое место. В 2018 мог побороться за медаль, но не получил допуск. Сейчас есть шанс показать, что он по-прежнему в топе. Все в его руках. Его поставили на первую гонку. Если на ней удастся попасть в призы, то, возможно, побежит всю программу.

Почему-то многие прогнозируют нам одну золотую медаль в лыжных гонках. Считаю, что их будет больше. Устюгов способен победить в скиатлоне (15 + 15), Большунов — в разделке. Если это произойдет, то и в эстафете нужно нагнетать обстановку с самого начала. Уходить в отрыв.

Шансы девушек, непобедимая Йохауг

Реально ли девушкам побороться за победу в эстафете? Вероника Степанова показала, что можем обыгрывать норвежек на Кубке мира. Поэтому все возможно. Лыжные гонки сейчас на подъеме в России. Елена Вяльбе хорошо справляется со своими обязанностями. Результаты у наших лыжников и лыжниц с каждым годом все лучше и лучше. Могу уверенно сказать, что наша федерация сделала все возможное, чтобы ребята подошли к Играм-2022 в лучшей форме. Отборы были справедливые. Через Кубок мира. За год до Олимпиады надо было зарекомендовать себя, чтобы поехать в Китай.

В личных гонках если Непряева будет добавлять, то сможет побороться за подиум. За победу — сложно. Тереза Йохауг — космическая. С ней тяжело бороться. В своей лучшей форме она способна взять два-три золота Пекина. Здорово может выступить Джессика Диггинс. Очень упорная лыжница, борется до конца. С сомнительной техникой, но если посмотреть на нее в раскадровке, то можно увидеть хорошие моменты. Фаза восстановления и попадания в отталкивания. У нее свой стиль.

Королевский марафон

Даже когда я бегал, то на финиш масс-старта приходило много лыжников и вся борьба разворачивалась на последних 100-200 м. Сейчас скорости выросли. Появляются спортсмены, которые уходят в отрыв. Посмотрим, как будут развиваться события в Китае. Останутся ли силы у Большунова на марафон? Надо будет разложить все гонки, чтобы ему хватило сил уйти в отрыв. На ЧМ не было того запала, который был на 30 км. На финиш Саша пришел с Клебо. А это огромный риск, который в итоге и привел к сломанной палке. Красивая ситуация, много поговорили об этом. Даже больше, чем о футболе, в течение нескольких дней. Побольше бы таких неожиданных вещей в лыжных гонках. Только чтобы не наши палки ломались.

Глеб Ретивых. Фото Global Look Press

Отсутствие Ретивых

С Глебом мы в достаточно близких отношениях. Общаемся постоянно. Обидно, что так получилось. При этом нельзя сказать, что Елена Валерьевна поступила неграмотно. Он действительно не показал тех результатов, которых ждала от него команда, страна. Если бы он заехал в финал спринта, поборолся за призы на Кубке мира, то, вероятно, отправился бы в Пекин. Знаю, что были вопросы в подготовке к сезону. Перегрузился немного. Такая судьба. Еще молодой спортсмен, будут шансы попасть в поездку на следующую Олимпиаду. Он будет продолжать, способен еще многое дать сборной. Если будет развитие спринтерской команды. Хотя спринт умирает. Вяльбе больше настроена на универсальных спортсменов.

Расписание олимпийского турнира по лыжным гонкам (время начала указано московское)

5 февраля

10.45. Скиатлон, женщины

6 февраля

10.00. Скиатлон, мужчины

8 февраля

11.00. Спринт, квалификация, женщины, свободный стиль

11.30. Спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль

13.30. Спринт, женщины, свободный стиль

13.55. Спринт, мужчины, свободный стиль

10 февраля

10.00. Раздельный старт, женщины, классический стиль, 10 км

11 февраля

10.00. Раздельный старт, мужчины, классический стиль, 15 км

Александр Большунов. Фото Global Look Press

12 февраля

10.30. Эстафета, женщины

13 февраля

10.00 Эстафета, мужчины

16 февраля

12.00. Командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль

12.50. Командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль

14.00. Командный спринт, финал, женщины, классический стиль

14.25. Командный спринт, финал, мужчины, классический стиль

19 февраля

9.00. Масс-старт, мужчины, свободный стиль, 50 км

20 февраля