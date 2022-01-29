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Сегодня, 17:00

ПЦР вышиб с Игр одну из главных лыжных звезд Норвегии. Что это значит для России?

Норвежский лыжник Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой
Владимир Иванов
Обозреватель
Симен Крюгер.
Фото Global Look Press
Наша команда сдала отрицательные тесты и летит в Пекин в полном составе.

Сильнейшая лыжная сборная мира — Норвегия — несет потери перед Пекином. Самая ощутимая — Симен Крюгер. Человек, который на скиатлоне в Пхенчхане-2018 угодил в массовый завал, а потом умудрился победить. Также из Кореи он увез золото в составе эстафеты плюс серебро в разделке. На фоне Йоханнеса Клебо успехи Крюгера ушли в тень, однако достижения Симена — фантастические. Представляете, если один из наших лыжников привез бы с Олимпиады два золота и серебро? Стал бы живой легендой!

На ЧМ-2021 у Крюгера еще три медали. Все те же скиатлон, пятнашка плюс марафон. В Пекине норвежец намеревался зацепить еще парочку золотых. Однако перед самым вылетом подцепил злосчастный коронавирус. И теперь, с учетом всех карантинов, в лучшем случае сможет пробежать только лишь марафон в самом конце Олимпиады.

Это драма для спортсмена.

Сборная России вылетает из Милана

Дико, что участников Олимпиады косит ковидная рулетка. Хорошо ты себя чувствуешь или нет — никого не волнует. Есть положительный тест — до свидания. Кто-то не добирается до Пекина. Кого-то цапают уже здесь, в Пекине. Встречаешь коллег в пресс-центре, и первый вопрос всегда один: «Ну, как у вас?» Редакций СМИ, в которых обошлось без потерь, уже, кажется, не осталось. А ведь приезжать все начали всего день-два назад. Что будет через неделю?

Тревожные новости витали и вокруг нашей лыжной сборной. В кулуарах шептались об одном-двух «позитивах» перед вылетом. А с ними не получить заветный зеленый QR-код, без которого даже в самолет не посадят. К счастью, обошлось. На контрольном тестировании у всех наших спортсменов отрицательные результаты. И сегодня команда вылетает из Милана. Первый этап пройдет. Это уже половина дела.

Симен Крюгер. Лыжная сборная Норвегии каждый день теряет бойцов. Ковидные тиски сжимаются

Второй — отбиться тут, на месте. Рассчитывать на везение.

Ну и третий — выстрелить в гонках. Хоть здесь все зависит от нас самих.

При этом драма Крюгера не особенно развязывает нам руки в эстафете. Обыграть в этом виде Норвегию — многолетняя мечта российских лыжников. Симен — железный третий этап викингов. На любимом «коньке» он, как минимум, не позволит никому убежать. А при некоторых раскладах сам может привезти всем вагон. Собственно, так было в Пхенчхане.

Надежда на спортивный праздник

Вот только на подстраховке у него — Холунн да Рете. Оба — чемпионы мира в личных гонках. Так что отряд потерю бойца не особенно заметит. Запас прочности у норвежцев огромный. И нынешняя ситуация — ужас только для самого Крюгера.

Хотя — нет. Не только. Для всего мирового спорта.

Лыжные гонки. Гид по Олимпиаде-2022: все тайны турнира лыжников в Пекине

Олимпийские игры должны быть смотром сильнейших спортсменов мира. И без фигуриста Коляды, лыжника Крюгера и скелетониста Никиты Трегубова (будем надеяться, он успеет пройти все процедуры и приехать) они точно станут беднее. А ведь еще сильнейших хоккеистов не будет. Глядя на все это, желание только одно: пусть на этом потери Пекина-22 закончатся. Не так важно уже, сколько медалей будет у нашей команды. Хочется, чтобы был спортивный праздник с участием лучших мастеров мира в своем деле. А не бессмысленный турнир на выживание, который проводят просто ради того, чтобы провести.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Симен Крюгер
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