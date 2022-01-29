ПЦР вышиб с Игр одну из главных лыжных звезд Норвегии. Что это значит для России?

Наша команда сдала отрицательные тесты и летит в Пекин в полном составе.

Сильнейшая лыжная сборная мира — Норвегия — несет потери перед Пекином. Самая ощутимая — Симен Крюгер. Человек, который на скиатлоне в Пхенчхане-2018 угодил в массовый завал, а потом умудрился победить. Также из Кореи он увез золото в составе эстафеты плюс серебро в разделке. На фоне Йоханнеса Клебо успехи Крюгера ушли в тень, однако достижения Симена — фантастические. Представляете, если один из наших лыжников привез бы с Олимпиады два золота и серебро? Стал бы живой легендой!

На ЧМ-2021 у Крюгера еще три медали. Все те же скиатлон, пятнашка плюс марафон. В Пекине норвежец намеревался зацепить еще парочку золотых. Однако перед самым вылетом подцепил злосчастный коронавирус. И теперь, с учетом всех карантинов, в лучшем случае сможет пробежать только лишь марафон в самом конце Олимпиады.

Это драма для спортсмена.

Сборная России вылетает из Милана

Дико, что участников Олимпиады косит ковидная рулетка. Хорошо ты себя чувствуешь или нет — никого не волнует. Есть положительный тест — до свидания. Кто-то не добирается до Пекина. Кого-то цапают уже здесь, в Пекине. Встречаешь коллег в пресс-центре, и первый вопрос всегда один: «Ну, как у вас?» Редакций СМИ, в которых обошлось без потерь, уже, кажется, не осталось. А ведь приезжать все начали всего день-два назад. Что будет через неделю?

Тревожные новости витали и вокруг нашей лыжной сборной. В кулуарах шептались об одном-двух «позитивах» перед вылетом. А с ними не получить заветный зеленый QR-код, без которого даже в самолет не посадят. К счастью, обошлось. На контрольном тестировании у всех наших спортсменов отрицательные результаты. И сегодня команда вылетает из Милана. Первый этап пройдет. Это уже половина дела.

Второй — отбиться тут, на месте. Рассчитывать на везение.

Ну и третий — выстрелить в гонках. Хоть здесь все зависит от нас самих.

При этом драма Крюгера не особенно развязывает нам руки в эстафете. Обыграть в этом виде Норвегию — многолетняя мечта российских лыжников. Симен — железный третий этап викингов. На любимом «коньке» он, как минимум, не позволит никому убежать. А при некоторых раскладах сам может привезти всем вагон. Собственно, так было в Пхенчхане.

Надежда на спортивный праздник

Вот только на подстраховке у него — Холунн да Рете. Оба — чемпионы мира в личных гонках. Так что отряд потерю бойца не особенно заметит. Запас прочности у норвежцев огромный. И нынешняя ситуация — ужас только для самого Крюгера.

Хотя — нет. Не только. Для всего мирового спорта.

Олимпийские игры должны быть смотром сильнейших спортсменов мира. И без фигуриста Коляды, лыжника Крюгера и скелетониста Никиты Трегубова (будем надеяться, он успеет пройти все процедуры и приехать) они точно станут беднее. А ведь еще сильнейших хоккеистов не будет. Глядя на все это, желание только одно: пусть на этом потери Пекина-22 закончатся. Не так важно уже, сколько медалей будет у нашей команды. Хочется, чтобы был спортивный праздник с участием лучших мастеров мира в своем деле. А не бессмысленный турнир на выживание, который проводят просто ради того, чтобы провести.