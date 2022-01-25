Валиева, Надыршина и Степанова. Главные российские юниоры на Олимпиаде в Пекине

Они совсем молоды, но могут зажечь уже сейчас.

Уже на следующей неделе в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. У России большая заявка. В которой нашлось место и молодым звездочкам. Мы выделили атлетов, родившихся после 1 января 2000 года, которые в феврале могут по-хорошему удивить весь спортивный мир.

15-летняя Камила Валиева и фигуристки

Женское одиночное катание — особая каста. Здесь возрастные спортсменки, наоборот, аномалия. От России в Пекине выступит блестящая троица: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. При идеальных раскладах все они должны занять олимпийский пьедестал. Эти школьницы — никакое не будущее мирового спорта, они — настоящее. Каждая из них — уже звезда.

У фигуристов, в силу особенностей вида спорта, вообще молодая команда. Марку Кондратюку и Андрею Мозалеву — по 18, Диане Дэвис — 19, Анастасии Мишиной и Александре Бойковой — по 20.

Чемпионы мира в сноуборде

В прошлом году 17-летняя на тот момент Софья Надыршина стала самой юной в истории чемпионкой мира в параллельном слаломе. В этом сезоне у нее три подиума Кубка мира, и она сейчас третья в тотале. На аналогичной позиции в общем зачете 21-летний Дмитрий Логинов. Трехкратный уже чемпион мира. Очевидно, что оба спортсмена — в числе фаворитов предстоящих Игр.

Степанова: открытие сезона в лыжах

Вероника Степанова, которой 4 января исполнился 21 год, — одна из самых ярких лыжниц пелотона. Она очень общительная, активно ведет соцсети, много улыбается и быстро прогрессирует в гонках. В этом сезоне у нее попадание в топ-10 и яркий победный финиш в эстафете в Лиллехаммере. Про личные медали в Пекине говорить слишком рано, но вот в составе все той же эстафеты она имеет хорошие шансы добраться до пьедестала.

Российская звезда во фристайле

У нас всегда были сильные спортсмены в акробатике, но в прошлом году случился прорыв в биг-эйре: на чемпионате мира в США 20-летняя на тот момент Анастасия Таталина победила, а ее ровесница Лана Прусакова стала второй. К сожалению, Прусакова из-за травмы пролетает мимо Пекина. Таталина — в строю. В середине января на Кубке мира во Франции она стала второй в квале, но в основном раунде опустилась на седьмую позицию.

Хоккей: без Мичкова

Многие ждали в сборной 17-летнего вундеркинда Матвея Мичкова, однако тренерский штаб посчитал, что брать его на Олимпийские игры преждевременно. Зато в отсутствие энхаэловцев шансы получили 20-летние нападающий Арсений Грицюк и защитник Александр Никишин. Их задача — повторить достижение Кирилла Капризова, ставшего в том же возрасте одним из героев хоккейного олимпийского турнира-2018.

Это все? А вот и нет

20-летний конькобежец Даниил Алдошкин на ЧМ-2021 был в топ-6 на 5000 м, а сейчас является железным кандидатом на командную гонку. Там у нас неплохие шансы на медаль.

Константин Ивлиев и Елена Серегина в этом сезоне были в призах на Кубке мира по шорт-треку. Такими же твердыми кандидатами на медаль, как, например, Семен Елистратов, их назвать нельзя, но в обойму претендентов на высокие места они точно входят. А случиться в таком непредсказуемом виде спорта может все что угодно.

В женском скелетоне у нас есть ярчайшая Елена Никитина, но серебром на Кубке мира в этом сезоне сверкнула 21-летняя Алина Тарарыченкова. Так что запомните и эту девушку.