«Трасса в Пекине идеально подойдет россиянам». Честный рассказ нашей лыжницы

Диана Головань четыре месяца соревновалась в Китае и знает все о том, как страна будет принимать участников Олимпиады.

В конце августа в Китай отправилась целая сборная российских лыжников. Это были не самые звездные, но вполне крепкие даже по мировым меркам спортсмены, участники универсиад и этапов Кубка страны. Все они отнюдь не собирались менять спортивное гражданство или становиться тренерами.

Суть в том, что китайцам катастрофически не хватало рейтинга, чтобы попасть на домашние Олимпийские игры. А набирать необходимые очки на международных стартах они не могли — из-за пандемии местные лыжники уже второй сезон не имеют возможности выступать на этапах Кубка мира. Так что выход у страны — хозяйки Игр был только один: выписать сильных зарубежных спортсменов к себе, чтобы домашние старты приобрели статус международных и давали заметные очки.

Так российские лыжники отправились в длительный вояж в Китай, чтобы после карантина выступать в местных соревнованиях и тренироваться вместе с национальной сборной. И теперь эти ребята обладают уникальным опытом жизни в стране и выступлений в том числе на олимпийской трассе. Той самой, где уже через несколько недель будут биться Большунов и Клебо.

Мы поговорили с Дианой Головань — призером чемпионата страны и участницей универсиады в Красноярске. Сейчас она — одна из очень немногих, кто знает правду о будущей Олимпиаде.

Месяц сидели на карантине и не выходили из номера

— Вы впервые оказались в Китае в конце августа. Что там происходило?

— В общей сложности я провела в Китае чуть меньше четырех месяцев. Из них первый месяц мы полностью провели на карантине. Все жили по одному человеку в номере, покидать его мы не имели права. Максимум — открыть дверь, чтобы взять еду. Ежедневно сдавали ПЦР-тесты, дважды в день мерили температуру плюс периодически сдавали кровь... Даже друг друга почти не видели.

— Какая жесть!

— Первые две недели мне было нормально. Перед отъездом в Китай переделала дома кучу дел, устала, а тут появилась возможность отдохнуть. К тому же у нас была возможность тренироваться — китайцы дали каждому велотренажер, гантели, коврик для упражнений. Но все равно, последние две недели стало очень тяжело психологически.

— Форму вы, наверное, за этот карантин растеряли полностью.

— В принципе благодаря велосипедным тренировкам удалось сохранить какие-то кондиции. Но все равно, когда после карантина впервые встала на лыжи, были ощущения, словно я переболела ковидом. Хотя я не болела!

— Что происходило потом? Вы тренировались вместе с местными спортсменами?

— Нам провели полное медобследование, а потом распределили по командам. У китайцев есть несколько тренировочных групп, мы захотели работать вместе с Максимом Волковым. Он раньше был аналитиком в группе Бородавко. Потом в конце октября были соревнования, мальчики пробежали хорошо, потому что там конкуренции особой не было. А девочки-китаянки довольно сильные, и мы выступили неудачно. После этого нас раскидали по разным командам: мы с Габриэллой (Калугер. — Прим. «СЭ») стали тренироваться у норвежского специалиста, Настя Москаленко — у Никиты Крюкова, кто-то остался с Максимом. Мы тренировались, переезжали в разные места, выступали, снова тренировались, и так до конца декабря.

— Вы только что бежали на олимпийской трассе. Про нее масса мифов: что снег перемешан с песком, дико холодно, безумно сложная высота...

— Снега с песком не было, это скорее характерно для другого места. Олимпийская трасса полностью готова. Там искусственный снег, достаточно тугой, похож на нашу Вершину Теи. Когда мы бегали, было довольно тепло, за исключением только двух гонок. Чувствуется, что это олимпийская трасса — сложная, интересная, а не как у нас на Кубке России. Круг похож на спринтерский круг в Малиновке. Стадион на удивление маленький, даже у нас в Красноярске гораздо больше. Может, они заранее знали, что зрителей не будет?

— Олимпийская атмосфера чувствуется?

— Мне кажется, там еще не все готово к Играм. Город не особо украшен, не скажу, что прям дышит Олимпиадой. Но мы ведь особо нигде и не были, только в автобусе, гостинице и на стадионе.

— Как вам кажется, эта трасса подойдет ведущим российским лыжникам?

— Мне кажется, да! Для сборной России это идеальная трасса. Там подъемы, в которые можно не забегать, а закатывать. Да и мороз русские любят больше европейцев. Наши сервисмены там были, так что наверняка знают все тонкости. Лично у меня ехали лучше всего «холодные» лыжи, но это и логично исходя из температуры.

Китайцы хотят воспитывать своих спортсменов, а не покупать чужих

— Китайские лыжники сильны? Чего от них ждать на Олимпиаде?

— У них стоит очень высокая планка. Я думаю, в коньковых гонках они будут очень близки к лидерам. В классике пока тяжеловато.

— Что вам дала эта поездка в Китай? Не пожалели, что согласились?

— Что вы, мне очень понравилось! Даже не ожидала, что буду так сильно скучать по Китаю. Я вернулась 21 декабря и уже скучаю. Было классно! Хотя общаться было сложно, английский там не все знают, общались с помощью жестов и онлайн-переводчика. Но это огромный опыт соревнований, вообще жизни в другой стране с совершенно другим менталитетом. Даже в плане борьбы с пандемией: в Китае все в масках, все очень строго. Когда вернулась домой, была в шоке, что можно спокойно везде гулять, куча людей, и никто не соблюдает масочный режим...

— Как китайцы относятся к предстоящей Олимпиаде? Японцы, например, ее в основном не хотели и даже выходили на забастовки.

— Китайцы очень настроены на Олимпиаду. Они ни в коем случае не хотели, чтобы ее отменили, даже несмотря на пандемию. У нас на церемониях награждения после соревнований местные спортсмены даже говорили какую-то клятву, что будут выступать на Играх за свою страну и бороться до последнего. Ну, и олимпийский отбор там тоже очень серьезный.

— Вам не предлагали сменить спортивное гражданство? Сборную Китая вы бы точно серьезно усилили.

— Нет, конечно, об этом даже речи не было. Китайцы хотят воспитывать своих спортсменов, а не покупать чужих.