Наташа, которая все смогла. Как Непряева шла к первой личной медали Олимпиады

Еще осенью эту лыжницу критиковали за лишний вес, а в начале зимы — за плачевные результаты.

Лидер сборной России Наталья Непряева стала второй в олимпийском скиатлоне после великой норвежки Терезы Йохауг. 26-летняя лыжница — наш первый медалист Олимпийских игр-2022 среди всех видов спорта.

Когда мой коллега Владимир Иванов спросил Елену Вяльбе, как она может образно охарактеризовать Наташу Непряеву, та ответила: «Царевна Несмеяна». Точнее и не скажешь.

Непряева действительно царевна. Осанка, стать — все при ней. Да и про то, что у нее уникальные физические данные, все тренеры твердят с детства.

Почему Несмеяна? Наташа не из тех, кто гоняется за хайпом и количеством подписчиков. Ее Instagram может не обновляться месяцами, количество больших интервью можно пересчитать на пальцах одной руки. Не то чтобы она бегала от журналистов, нет. Просто Непряева не из тех, кто открыт каждому встречному. Зато если уж пустит в душу, то крепко и по-настоящему. До сих пор перед глазами картинка, как они обнимались с девчонками после эстафетной бронзы на прошлых Играх, в Пхенчхане.

Костяк той команды: Наташа, Юля Ступак, Настя Седова — настоящее трио, словно из «Секса в большом городе». Все абсолютно разные, но вместе — как один кулак.

Чем больше ругают — тем сильнее любят

Этой осенью Непряева неожиданно оказалась на первых полосах норвежской прессы. И вовсе не из-за результатов — на тот момент сезон еще даже не начался. Огненное интервью тогда дал ее тренер Юрий Бородавко.

— С Натальи спрос особый, все зависит от нее, — сказал тогда Бородавко. — Я хочу, чтобы она выросла как спортсменка. Ей нужно побороть свой вес. Есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, которая достаточно сложно убирается.

Скандинавские журналисты были шокированы. С расстройствами пищевого поведения боролись или борются прямо сейчас многие лыжные звезды — Фрида Карлссон, Ингвид Эстберг. А тут специалист напрямую говорит, что спортсменке надо похудеть! За такое тренер на Западе может спокойно лишиться работы. Но Непряева с Бородавко слишком давно, чтобы наставник не понимал грани, за какую переходить не стоит.

Да и критикует он Непряеву давно, и не только за вес. Елена Вяльбе — то же самое, из женской команды она так часто не проходится ни по кому, как по Наталье. В наших лыжах это работает именно так: больше всех ругают тех, кого сильнее любят. Александр Легков и Сергей Устюгов не дадут соврать.

Еще в декабре Непряева выглядела очень тяжело. Не проходила в спринте даже квалификации, в личных гонках не заезжала даже в топ-10. Бородавко честно говорил, что не понимает, что происходит. И от этого становилось еще тревожней.

Все изменилось на «Тур де Ски». Хотя и там Непряева после первой гонки жаловалась на горло и даже думала сняться. Но именно на многодневке она в итоге сумела пробить потолок, в который упиралась весь сезон. Две победы подряд в любимых классических гонках вывели ее в лидеры перед заключительным подъемом. Там крупной гонщице, как Непряева, мегасложно. Запросто можно проиграть и две минуты, и больше.

Но Наташа выстояла и победила! Впервые вообще в российской истории, а теперь имеет все шансы побороться и за победу в общем зачете Кубка мира. Особенно если серебро Пекина — это только начало. Так сезон, который начинался провально, стал в итоге в любом случае самым успешным в карьере.

Не пошло с Крамером, и вернулась к Бородавко

Непряеву не зря считают фантастически одаренной лыжницей. У нее уникальное сочетание взрывных качеств, силы и при этом аэробной выносливости. Поэтому Наташа хороша как в спринте, так и в марафоне. Таким даже Тереза Йохауг не может похвастаться: спринты она последние годы вообще не бегает.

Но работать с такой спортсменкой тоже нужно уметь. Пять лет назад, еще до Пхенчхана, Непряева захотела потренироваться с Маркусом Крамером. Немецкий специалист тогда только появился в нашей сборной, и в команду к нему стояла огромная очередь. Непряеву он взял с огромной радостью и сразу заговорил о ее перспективах.

Но сезон в итоге оказался провальным. Причем настолько, что Наташа вообще чуть ли не хотела бросать лыжи. Спасло приглашение в группу Юрия Бородавко. Тот, кажется, единственный, кто сумел найти к Непряевой подход. А она после неудачного эксперимента с Крамером окончательно поняла, что адовые нагрузки Бородавко — единственный путь, который приведет ее к результату.

А еще мало кто знает, что Непряевых в российских лыжах на самом деле две. Есть еще младшая сестра Дарья — на данный момент одна из лучших наших юниорок. Даша совсем другая — некрупная и легкая. Она лыжница скорее бегового, а не силового плана и больше напоминает Терезу Йохауг. Зато амбиции у нее как и положено фамилии. «Не хочу, чтобы меня знали только как сестру Натальи», — говорила она в интервью.

Что ж, прямо сейчас Непряева-старшая задала очень высокую планку, которой еще нужно постараться соответствовать.