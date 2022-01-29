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Сегодня, 10:20

Шведский лыжник сдал положительный текст на ковид. Он летел в одном самолете с норвежцами и датчанами

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Лыжник сборной Швеции Лео Йоханссон помещен на карантин после положительного результата теста на COVID-19, который спортсмен сдал после прибытия в Китай.

Йоханссон переболел коронавирусом две недели назад, но его шесть последних ПЦР были чистыми. Тем не менее, в Пекине в организме лыжника снова нашли следы инфекции. Медицинская служба сборной Швеции считает, что это — не более, чем остаточные явления, и что на самом деле Лео не заразен. Тем не менее, по правилам Йоханссон должен находиться в карантине до тех пор, пока не сдаст два отрицательных ПЦР в течение 24 часов.

Как сообщает NRK, в Пекин швед летел рейсом из Осло. Вместе с ним в одном самолете находились атлеты из Норвегии и Дании. У всех них, как и у остальной сборной Швеции по лыжным гонкам, ковида в анализах не обнаружено

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