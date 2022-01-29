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Сегодня, 11:35

Лыжники сборной России получили зеленые QR-коды здоровья и готовы к вылету в Пекин на Олимпиаду

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что российские спортсмены успешно прошли тестирование на коронавирус и готовы вылететь в Пекин.

Лыжники отправятся в Китай из Италии, где проводили предолимпийский сбор.

«Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус. Что касается последнего тренировочного сбора в Италии, то практически каждый день светило солнце и все запланированное мы сделали», — приводит ТАСС слова Турышева.

В составе мужской команды на Олимпиаде выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. В женских соревнованиях Россию представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, атьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13563371
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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