Крюгер надеется пробежать марафон на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал, что все еще надеется выступить на Олимпиаде в Пекине.

«Могу сказать, что я испытываю осторожный оптимизм. Все пойдет по-моему, если мне удастся сесть на самолет на восток, — цитирует лыжника NRK. — Пока есть хоть малейшая возможность, я буду хвататься за эту соломинку. Марафон это то, что в лучшем случае смогу пробежать. Все остальное будет слишком рано».

27 января Крюгер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее в норвежской команде заболели ковидом тренер Арильд Монсен, лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Первые соревнования в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 пройдут 5 и 6 февраля.