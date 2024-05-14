Ничушкин отстранен на шесть месяцев и больше не сыграет за «Колорадо» в плей-офф

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения зарплаты. По условиям программы, Ничушкин после этого получит право подать заявление о восстановлении на работе. Таким образом, форвард не примет участие в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).

15 января Ничушкин проходил помощь игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.