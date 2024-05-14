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«Склонял девушек к интимным связям». Теннисистка отсудила 9 миллионов долларов у федерации

Теннисистка отсудила 9 миллионов долларов у федерации
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Теннисистка Кайли Маккензи.
Кайли Маккензи.
Фото из соцсетей Кайли Маккензи
Американский тренер на протяжении семи лет использовал свою должность для развратных действий.

Сексуализированное насилие в спорте встречалось всегда, но только в последние несколько лет о нем стали говорить открыто как о важной проблеме и бороться с ним. Более того, сейчас существуют различные организации, направленные на поддержку жертв насилия и работающие в целях предотвращения подобных действий в будущем. Все началось в США с #MeToo и SafeSport. Сейчас в Америке ответственность за акты насилия несут не только сами преступники, но и организации, в которых они работали. Так теннисистке удалось отсудить у федерации тенниса США солидную сумму за то, что последняя не реагировала на тревожные сигналы. К чему приведет подобная практика?

Тренер семь лет насиловал молодых девушек, но спокойно продолжал работать

Едва ли вы что-то слышали о теннисистке Кайли Маккензи. По юниорам она выглядела перспективной и в 2016-м даже попадала в топ-30 мирового рейтинга по своему возрасту. Но взрослая карьера практически не задалась, и сейчас Маккензи если и появляется на корте, то только на самых малозначительных турнирах ITF. Тем не менее Кайли во всех новостных сводках последних дней, а ее «доход» сравним с победителями турниров серии «Большого шлема». Девушка отсудила девять миллионов долларов по иску к Теннисной ассоциации США о злоупотреблении полномочиями. В федеральном суде Флориды присяжные присудили девушке солидную компенсацию в размере девяти миллионов долларов. Кайли Маккензи еще в марте 2022 года подала иск против своей федерации, так как, по ее словам, обвиняемый в насилии тренер Анибал Аранда проработал на руководящих постах почти семь лет, прежде чем был уволен.

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Свое положение Аранда использовал, чтобы склонять девушек к интимным связям против их воли. Также известны случаи побоев во время близости с теннисистками со стороны Анибала. Случай вопиющий, но при чем тут Ассоциация тенниса США? А по мнению Маккензи, это был акт халатности со стороны регулирующей спорт организации, так как последняя не смогла защитить ни ее, ни других девушек. Аранда изнасиловал теннисистку в подростковом возрасте в тренировочном лагере. Преступные действия продолжались в течение года, и только в 2021-м Маккензи нашла в себе силы выдать свою историю на суд общественности. При этом, как уверяет девушка, она первоначально пыталась решить вопрос внутри федерации. Кайли вместе с другими пострадавшими обращалась за помощью к USTA, однако последняя не предпринимала никаких действий.

Теннисистка Кайли Маккензи.
Фото Getty Images

Ассоциация тенниса сочувствует жертве, но подает апелляцию

Представителям Ассоциации тенниса США было известно о преступлениях Анибала Аранды — одной из пострадавших была сотрудница USTA. Поэтому присяжные и удовлетворили иск Маккензи против USTA в размере трех миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб, а также наложили дополнительные шесть миллионов долларов в качестве штрафных санкций. «Мы очень довольны решением судей наградить госпожу Маккензи за ее боль и страдания, но, что более важно, мы считаем, что решение присудить штрафные санкции посылает всем спортивным организациям правильный сигнал о том, что они должны предпринять необходимые шаги для защиты спортсменов», — сказала после подведения итогов заседания адвокат Маккензи Кристин Джадкинс. Удовлетворение выразила и сама Кайли, заявив прессе, что ей пришлось пройти трудный путь, но теперь она чувствует, что оно того стоило.

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«Я надеюсь, что смогу стать примером для других девушек. Не нужно бояться говорить правду, даже когда это трудно», — добавила Маккензи. А вот представители USTA оказались в щекотливой ситуации. С одной стороны, им приходится судиться против пострадавшей от насильника теннисистки. С другой — а точно ли именно USTA должна нести пусть и косвенную, но ответственность за действия работавшего в организации тренера? Так или иначе, представляющий интересы USTA Крис Видмайер заявил, что организация намерена подать апелляцию.

«Мы сочувствуем истцу и тому, что ей пришлось пережить. Мы не оспариваем и никогда не оспаривали ее обвинения в адрес тренера. Но нас не устраивает приговор», — заявил последний. Также Видмайер добавил, что в самой ассоциации проходит внутреннее расследование касательно процедур по обеспечению безопасности игроков. А за ходом расследования внимательно следят другие спортивные ассоциации. Ведь история с Кайли Маккензи вполне может стать прецедентной.

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