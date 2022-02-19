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Сегодня, 10:53

Клебо сошел с дистанции после 20 километров сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции во время мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.

После 20 километров норвежец, который отставал от лидирующей группы более чем на минуту, решил не завершать гонку и снялся с дистанции.

Лидером гонки перед последним кругом является норвежец Симен Крюгер, все четверо россиян — Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов — идут в группе лидеров.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов и наши vs норвежцы в масс-старте, Клебо сошел. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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