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Сегодня, 08:05

Мужской марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли на час и сократили до 30 километров

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Старт мужского марафона на Олимпиаде в Пекине перенесен на час, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Изначально гонка должна была стартовать в 9.00 (мск), новое время начала — 10.00 (мск). Перенос состоялся из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.

Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Источник: https://www.fis-ski.com/en/cross-country/cross-country-news-multimedia/news/2021-22/beijing-2022-breaking-distance-and-start-time-adapted-for-50km-mst
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Артем Мальцев
Иван Якимушкин
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