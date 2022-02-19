Мужской марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли на час и сократили до 30 километров

Старт мужского марафона на Олимпиаде в Пекине перенесен на час, сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Изначально гонка должна была стартовать в 9.00 (мск), новое время начала — 10.00 (мск). Перенос состоялся из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.

Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.