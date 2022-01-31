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Сегодня, 18:30

Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины

Большунов, Устюгов и Мальцев представят мужскую сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

В составе мужской сборной России по лыжам на Играх в Китае выступят Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Расписание и календарь соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на Олимпийских играх-2022:

6 февраля, воскресенье

10.00. Лыжи. Мужчины. Скиатлон. 15 км+15 км

8 февраля, вторник

11.30. Лыжи. Спринт, мужчины, свободный стиль

11 февраля, пятница

10.00. Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка (к). 15 км

13 февраля, воскресенье

10.00. Лыжи. Мужчины. Эстафета. 4х10 км

16 февраля, среда

12.50. Лыжи. Мужчины. Командный спринт (С), классика

19 февраля, суббота

9.00. Лыжи. Мужчины. Масс-старт (С). 50 км

Первый канал и «Россия-1» поделят между собой видеотрансляции лыжных гонок. Онлайн-трансляции стартов с участием россиян будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Артем Мальцев
Иван Якимушкин
Сергей Устюгов
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