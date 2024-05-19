Александр Усик

Фьюри проведет титульный поединок против Усика в ночь на 19 мая

Непобежденный британец Тайсон Фьюри проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против непобежденного украинского боксера Александра Усика в субботу, 18 мая. Бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Вечер Бокса Ring of Fire состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир стартовал в 18.00 по московскому времени.

Главный бой начнется после 0.10, ориентировочно — в 1.00 19 мая по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. На территории РФ официальной трансляции поединка не будет. В прямом эфире следить за боем можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз титулом абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе владел Леннокс Льюис, который победил Эвандера Холифилда. Это было в 1999-м.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».