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Сегодня, 08:48

Лыжный марафон на Олимпиаде перенесли из-за экстремального похолодания и шквального ветра

Наталья Марьянчик
Обозреватель

Мужской лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за серьезного похолодания.

В субботу в Пекине экстремальная погода даже по местным меркам. Температура воздуха -16 градусов, но ощущается как -28.

При этом сильный шквальный ветер, который буквально сбивает с ног. Из-за этого уже перенесли командные соревнования по горным лыжам, а мужской лыжный марафон сократили с 50 до 30 км и перенесли на час время старта.

Мужской лыжный марафон состоится сегодня, 19 февраля. Начало гонки перенесено с 9.00 на 10.00 по московскому времени. Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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