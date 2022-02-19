Лыжный марафон на Олимпиаде перенесли из-за экстремального похолодания и шквального ветра

Мужской лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за серьезного похолодания.

В субботу в Пекине экстремальная погода даже по местным меркам. Температура воздуха -16 градусов, но ощущается как -28.

При этом сильный шквальный ветер, который буквально сбивает с ног. Из-за этого уже перенесли командные соревнования по горным лыжам, а мужской лыжный марафон сократили с 50 до 30 км и перенесли на час время старта.

Мужской лыжный марафон состоится сегодня, 19 февраля. Начало гонки перенесено с 9.00 на 10.00 по московскому времени. Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.