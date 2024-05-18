Свадьба, прыжок с парашютом и дом в Подмосковье. История любви Никиты и Дарьи Нагорных

Красивая лавстори известных гимнастов.

Спортивные достижения Нагорного и Спиридоновой

Никита Нагорный — олимпийский чемпион в командном многоборье, а также бронзовый призер в личном многоборье и в упражнениях на перекладине (2020). На его счету серебряная медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном многоборье (2016). Гимнаст становился трехкратным чемпионом мира (2019) и восьмикратным чемпионом Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021).

Дарья Спиридонова — серебряный призер Олимпийских игр в командном многоборье (2016). Спортсменка — чемпионка мира (2015), двукратный бронзовый и серебряный призер ЧМ (2014, 2018, 2019). Гимнастка становилась двукратной чемпионкой Европы (2015, 2016), серебряным призером ЧЕ (2016), двукратным бронзовым призером первенства континента (2014).

Никита и Дарья Нагорные. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

История любви Нагорного и Спиридоновой

Никита и Дарья познакомились еще в детстве, когда ему было 12 лет, а ей — 10. Спиридонова сразу же понравилась гимнасту, а вот она его не замечала, так как все ее мысли были только о спорте.

«Отношения тогда не начались, я его там не помню. Слышала тогда про него, потому что это был шумный пацан из Ростова. Помню, когда приехали на соревнования в его родной город и он увидел меня в первый раз», — рассказывала Дарья в интервью «СЭ».

Дружба между ними завязалась после общих сборов на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье в 2014 году. Молодые люди обменялись номерами телефонов. В первое время они даже не виделись, только переписывались. Со временем между ними появились чувства.

«Потом были соревнования совместные, много ездили везде. И в какой-то момент Никита предложил мне встречаться. Сначала я долго отнекивалась, но потом решили попробовать. Вот с 2015 года мы и пробуем», — говорила Нагорная порталу Olympics.com.

Спортсмен красиво ухаживал и готовил возлюбленной сюрпризы. Для этого применял в том числе необычные ходы с пользой для спорта.

«Был еще случай перед Олимпиадой в Рио. У меня день рождения 8 июня, а мы в это время усердно готовились, не пропускали ни одной тренировки. Тренер вначале сказал, что не будет зарядки у всех, а потом поменял решение. Оказалось, что это Никита попросил провести ее, чтобы появилось время украсить мою комнату», — вспоминала Спиридонова в интервью «СЭ».

Правда, романтические отношения перспективных гимнастов волновали тренерский штаб. Они переживали, что это негативно отразится на результатах.

«Тренеры нас отдельно вызывали и разговаривали. В первое время мы всем говорили, что расстались, чтобы от нас отстали», — говорила гимнастка «СЭ».

Но чувства молодых людей только крепли. Никита сразу же понял, что Дарья — его будущая жена. Однако гимнастка не хотела торопить события, ведь у них было много больших турниров впереди. Только в 2018 году они решили зарегистрировать отношения.

Никита и Дарья Нагорные. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Нагорного и Спиридоновой

Никита давно мечтал сделать предложение своей избраннице. У Дарьи была мечта — прыгнуть с парашютом. Гимнаст привез девушку на аэродром и после прыжка встал на колено и попросил стать его женой. Спортсменка ответила согласием.

«Спустя два года мы поехали в Израиль на сборы, и там я хотел ей сделать предложение, потому что уже решил строить семью. Но оказалось, не все так просто в нашей жизни. У Даши было видение, что для свадьбы еще рано, а дети уж тем более. Через два года я сделал предложение», — рассказывал Никита The VOICE mag.

Молодые люди начали готовиться к важному событию. Никита и Дарья хотели провести торжество в Москве, однако это оказалось слишком дорого. Поэтому свадьбу решили сыграть в Ростовской области, на родине Нагорного.

«Играть свадьбу в своем родном Новочебоксарске я сразу отказалась, потому что там не было нормальных ресторанов. Азов же недалеко от Ростова, там нашли красивое заведение. Присутствовали только близкие друзья», — говорила Спиридонова «СЭ».

Гимнасты узаконили свои отношения 18 декабря 2018 года. После свадьбы девушка взяла фамилию мужа. Для торжественной церемонии невеста выбрала пышное платье с открытыми плечами, корсетом в стразах и фату. На вечернем банкете Дарья появилась в блестящем платье розового цвета.

Среди гостей были блогер Алексей Столяров, гимнасты Артур Далалоян, Давид Белявский, Николай Куксенков, Ангелина Мельникова и Алия Мустафина. Кстати, последняя поймала букет невесты. Под вечер всех присутствующих ждал многоярусный торт и праздничный салют.

Никита и Дарья Нагорные. Фото Соцсети

Дети Нагорного и Спиридоновой

Дарья и Никита — молодые родители. 21 июня 2023 года в семье родился первенец, которого назвали Марком. Спортсменка рожала в московском госпитале «Лапино». Гимнаст опубликовал кадр из роддома, где молодая мама держит новорожденного. Спортсмен подписал снимок: «Малыш с нами».

С прибавлением в семействе гимнастов поздравили известные люди. Среди них рэпер T-killah, боец UFC Петр Ян, фигурист Дмитрий Соловьев, гимнастка Александра Солдатова.

У пары были партнерские роды. Нагорный читал специализированную литературу, чтобы помогать жене.

«Рожали вместе. Наша акушер в момент родов сказала: зачем я вообще тут нужна? Я ведь начитался разных книг, все изучил, что нужно и как делать. Когда начались схватки, я с Дашей был все время. Потом и пуповину перерезал, и на ручки сразу взял. Первая ночь тяжелая была сразу после родов, и я по два-три раза бегал к малышу. Врач говорит: не переживай. «Да я не переживаю, просто хочется быть рядом», — рассказывал Никита ФСГР.

Молодой отец во всем помогает супруге. В их семье даже есть день отца, когда Дарья отдыхает, а Никита проводит время с ребенком.

«Короче, что сказать: я долго ждал и счастлив, с большим удовольствием провожу это время. Даша знает. Она немножечко не так была готова ко всему, и я всегда ей помогаю. В роддоме сестра пришла: так, ребята, нужно малыша раздеть. И видит, что я его раздеваю, говорит: да ладно! Иду мыть, сестра: так он еще и моет! Очень ждал его рождения. И сейчас каждый день жду, когда домой вернусь», — рассказывал Никита ФСГР.

Для своего сына спортсмены выбрали в качестве крестных родителей гимнастов Лилию Ахимову и Максима Ульянкина.

Максим Ульянкин, Лилия Ахимова, Дарья и Никита Нагорные. Фото Соцсети

Как и где живут Нагорные

В 2022 году семья переехала в свой дом в Подмосковье. Двухэтажный особняк выполнен в светло-серых тонах и имеет ассиметричную крышу. Изначально гимнасты приобрели землю и потом уже возвели дом.

«Внешне наш дом выделяется из остальных. Ассиметричный дизайн, деревянные вставки и приглушенные цвета — получилось не совсем так, как мы задумывали изначально, но тоже очень красиво!» — рассказывала Нагорная «СЭ».

На территории есть гараж и баня. Внутри дома интерьер выполнен в темных тонах, даже мебель на кухне черная. Молодая семья любит минимализм, но отвела место под спортивные награды и сувениры. На стенах кабинета висит коллекция форм со знаковых соревнований. Спортзал украшает джерси с автографом Криштиану Роналду, клюшка с подписью Александра Овечкина, перчатки Хабиба Нурмагомедова, майка Ислама Махачева. В коллекции Никиты Нагорного также есть клюшка Вячеслава Фетисова, с которой великий хоккеист в 1983 году играл в победном матче против канадцев. Специальное место выделено для личных наград гимнастов.

«Для всех медалей и наград у нас есть отдельный стеллаж, где уже почти не осталось свободного места. Никита постоянно пополняет коллекцию — даже несмотря на то, что в международных соревнованиях Россия сейчас не участвует», — рассказывала Дарья «СЭ».