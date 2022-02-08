Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями от победы в спринте коньковом стилем на Олимпиаде-2022.

«Я невероятно рад. Последние недели дались тяжело, не стану скрывать. Я сделал все возможное, чтобы наилучшим образом быть готовым к стартам. В воскресенье все сложилось ужасно, и я потратил два дня на перезагрузку. И теперь у меня все получилось», — приводит слова Клебо TV2.

Второе место в спринтерской гонке коньковым стилем занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал россиянин Александр Терентьев.

В четверг, 10 февраля, пройдут женские индивидуальные гонки на Олимпиаде в Пекине. Начало — в 10:00 по московскому времени.