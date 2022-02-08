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Бессмертных: «Устюгов знал, что за последние восемь лет этот спринт был реальным шансом на олимпийскую медаль»

Бессмертных оценил выступление Устюгова в спринте на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский лыжник Александр Бессмертных оценил выступление Сергея Устюгова в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Понимаю Устюгова, ему сейчас тяжело, — приводит слова Бессмертных «Чемпионат». — В этом году мы тренировались вместе с Сергеем и было понятно, что он настраивается на эту конкретную гонку. Устюгов знал, что за последние восемь лет этот спринт был реальным шансом на олимпийскую медаль. Очень жаль, что сегодня не получилось«.

Бессмертных отметил, что Устюгов очень эмоциональный человек.

«Хочется, чтобы Устюгов со всем справился. Сергея сейчас лучше не трогать, пусть побудет один, подумает и что-то расставит у себя в голове. Нет смысла что-то ему говорить, подбадривать. Он сам все знает и сделает по-своему, кто бы ему что ни говорил» — сказал он.

Напомним, что Устюгов не смог выйти в финал и после соревнований заявил, что задумывается о завершении карьеры.

Золотую медаль в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Терентьев выиграл бронзу. Артем Мальцев занял пятое место.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4602861-bessmertnyh-ob-ustyugove-sprint-byl-realnym-shansom-na-olimpijskuyu-medal-za-vosem-let.html
Олимпиада
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Александр Бессмертных
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