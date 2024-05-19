«Спартак» проводил Джикию. И выиграл первый матч после объявления Станковича
Во вторник вечером после вылета «Спартака» из Кубка казалось, что в двух оставшихся матчах красно-белых в чемпионате нет большого смысла. Шансы зацепиться за медали были сугубо теоретическими, а какое место занять от четвертого и ниже, принципиального значения не имеет. Однако за считаные дни перед воскресной игрой с «Рубином» «Спартак» создал достаточное количество инфоповодов, и контекст существенно изменился.
Во-первых, накануне встречи клуб объявил, что уходит Джикия, и матч с «Рубином» был посвящен прощанию с капитаном. По такому случаю Джикия был включен в стартовый состав, впервые аж с октября прошлого года. Кто-то даже предположил, что его выход на поле будет чисто символическим и на пятой минуте последует замена. Но это, конечно, перебор — так провожают вообще из футбола, а не из команды. В итоге с Джикией попрощались в середине второго тайма. Вся команда, включая Максименко, прямо на поле выстроилась в коридор, а трибуны скандировали его фамилию. Второй коридор на бровке для него организовали запасные и персонал. Получилось трогательно. Но это было еще не все — уже после свистка Джикия сделал круг почета.
Во-вторых, «Спартак» объявил Деяна Станковича новым главным тренером. И здесь символично, что перед матчем Владимиру Слишковичу вручили приз лучшему тренеру апреля в РПЛ: свой отрезок он отработал и справился неплохо. Впрочем, босниец остается в тренерском штабе, но все равно все вокруг уже ищут руку Станковича. Пока этого, конечно же, нет. Здесь все по-прежнему решает Слишкович: большая ротация, уже привычная схема с тремя центральными защитниками и Зобниным на позиции правого латераля. Будущий тренер за этим всем наблюдает пока со стороны, ему предстоит обработать очень много информации.
Победа над «Рубином» получилась для «Спартака» легкой — поиграли в свое удовольствие при хорошей погоде и забили три мяча. Два гола в первом тайме получились очень похожими — Бонгонда и Зобнин забивали Дюпину в один и тот же угол аккуратными ударами низом. Тео, кстати, вышел на первое место в списке снайперов «Спартака» в этом чемпионате — всего лишь с семью мячами. И обошел он Промеса... Не лучший признак для атаки «Спартака». Ну а Зобнин снова забил с передачи Хлусевича — к концу сезона у красно-белых образовалась не самая очевидная, но эффективная связка. Третий мяч во втором тайме добавил Мартинс, удачно подставивший голову при возврате мяча в штрафную после стандарта. Матч можно было бы назвать идеальным для «Спартака», если бы в концовке Пруцев не обрезался и не привез гол в свои ворота. И первым делом он должен был извиниться перед Максименко — даже в игре, когда у красно-белых было большое преимущество, вратарю пришлось не раз выручать команду, и сухой матч он точно заслуживал.
У «Рубина» же прервалась серия из четырех встреч без поражений. Казанцы уже давно гарантировали себе место в середине таблицы, и, будучи вроде как немотивированными, они и «Зенит» обыгрывали, и с ЦСКА отыгрывались в концовке. В этой игре «Рубин» остался без очков, но вряд ли этот результат может испортить впечатление от работы Рашида Рахимова и сезона в целом. Однако вопрос продления контракта с тренером остается открытым, хоть поддержку ему оказали и министр спорта республики, и руководство клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4