Фанаты растрогали Загитову в день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила своих болельщиков за поздравления по случаю дня рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 22 года.

Загитова в своем Telegram-канале опубликовала ролик, на котором смотрит видео-поздравление от своих поклонников. Фигуристка не смогла сдержать слез, услышав теплые слова о себе.

«Иногда даже не осознаю, сколько людей меня любят и ценят. Спасибо всем и каждому за веру и колоссальную поддержку. Это меня очень вдохновляет и не дает опускать руки», — написала она.

Ранее Загитова опубликовала новое фото в честь дня рождения.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, однако спортсменка принимает участие в ледовых шоу и работает ведущей.