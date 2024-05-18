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Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»

Алина Савинова
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Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал трехлетний контракт с южанами. Ранее тренер сообщил о продолжении сотрудничества с российским клубом, несмотря на вылет из РПЛ.

В субботу, 18 мая, сочинцы потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура чемпионата России (2:3) и досрочно покинули высший дивизион чемпионата страны.

«Ребята расстроены. Но я им только что сообщил, что я продолжу работать в этом клубе, на следующий год в том числе. Я принял предложение от клуба, мы продлили контракт на три года. «Сочи» заслуживает гораздо большего. Поэтому я считаю, что для меня то, что я нашел здесь, — огромная честь и огромная ценность», — приводит ТАСС слова Морено.

46-летний Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. Под его руководством южане одержали 2 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Ранее в своей карьере испанский специалист тренировал «Монако», «Гранаду» и сборную Испании, которая под его руководством отобралась на чемпионат Европы.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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