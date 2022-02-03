Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Елена Никитина — о страхе перед омикроном.

Никитина — опытный олимпиец, выигрывала медаль еще в 2014 году в Сочи. Четыре года назад в Пхенчхан ее не пустил Международный олимпийский комитет, просто не прислав приглашения на Игры. И вот теперь, спустя восемь лет, Никитина снова на Олимпиаде. Причем в статусе одного из фаворитов — на старте сезона она выиграла два этапа Кубка мира подряд, а в начале января была третьей в сильнейшей компании.

Тест в аэропорту был очень жесткий

— Как вам олимпийская трасса?

— Интересная. Мы, в принципе, с ней знакомы, были здесь осенью на Кубке мира. Тогда, правда, было немного потеплее. Но ничего, ветер и мороз — это, конечно, неприятно, но не критично. Мы же не лыжники или биатлонисты. Еще нравится, что трасса очень близко к нашей деревне. Нет такого, что нужно полтора часа до нее добираться, как иногда бывает. Деревня очень компактная, всего на четыре вида спорта. Условия комфортные, еда вкусная — все в порядке!

— Ваша команда перед Олимпиадой понесла заметные потери, двое ребят в скелетоне не смогли поехать, включая призера Пхенчхана Никиту Трегубова. Сочувствуете им?

— Конечно, все очень расстроились. Были шок и непонимание. Мне очень жаль ребят, которые остались без Олимпиады. Ну и за себя было страшно — понятно, что мы — одна команда, на сборах все ездили в одном автобусе, вместе кушали, вместе тренировались. Каждый день в Сочи сдавали тесты — и постоянно выпадали то тренер, то доктор, то массажист. Сидишь и ждешь, кто следующий...

— Когда попали в Пекин, стало поспокойней?

— В аэропорту был очень жесткий тест по прилете. Когда мне сказали, что результат отрицательный, то я выдохнула. В Олимпийской деревне все с отрицательными тестами, должно быть как-то поспокойней.

На церемонию открытия не собираюсь

— Вы на старте сезона выиграли два подряд этапа Кубка мира, а недавно в Санкт-Морице стали только одиннадцатой. Почему так?

— Все нормально, физически я чувствую себя отлично. В Санкт-Морице мы пробовали некоторые новые технические настройки скелетона. Это нормальный рабочий процесс, мы где-то вес чуть изменили, где-то еще что-то... Если не экспериментировать так иногда, результата не будет. Одиннадцатое место не значит, что я как-то провалилась.

— Оптимальный вариант настроек для Олимпиады вы уже подобрали?

— В принципе, да. Думаю, больше мы в настройках ничего менять не будем.

— На церемонию открытия Олимпиады пойдете?

— Скорее всего, нет. Во-первых, она будет в закрытом помещении, а это лишний риск словить инфекцию. Во-вторых, нужно ехать, а я предпочту поберечь силы для выступления.