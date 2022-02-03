«В Пекине будет наиболее жесткая из всех зимних Олимпиад». Интервью трехкратной чемпионки Игр Ирины Родниной

Прославленная советская фигуристка — о своих победах и ожиданиях от Пекина-2022

Роднина — наша самая титулованная фигуристка, за восемь лет завоевавшая с двумя разными партнерами три олимпийских золота из трех возможных. Она ушла непобежденной — как на Играх, так и на чемпионатах мира и Европы. Чаще ее на первую ступень пьедестала на Олимпиадах не поднимался никто — и только четыре представителя фигурного катания столько же.

В Пекине этот вид спорта может стать главным для России — там мы претендуем как минимум на три награды высшей пробы и на столько же серебра, способны добыть несколько бронзовых медалей.

Спустя 50 лет после своего первого триумфа в Саппоро-1972 Роднина рассказала «СЭ», чего ждет от предстоящих стартов в столице Китая.

Задушевных разговоров никто не ведет

— Ирина Константиновна, помните свои чувства после первого олимпийского золота?

— Я к Саппоро готовилась четыре года, к тому моменту была трехкратной чемпионкой мира. Так что это не какая-то случайность: «Ой, я отобралась, ой, я выиграла!» Шла планомерная работа. Любая олимпийская победа — уникальная, к Играм все спортсмены подходят особенно. Ценнее золотой медали на них нет ничего. В любом деле есть вершина — вот в спорте это она.

— Удерживаться там, наверное, сложнее, чем выиграть первый раз.

— Удерживаться — неправильное слово, удержаться можно на плаву. Выиграть снова. Но да — второй раз сложнее, это правильно. Первая победа легче, чем последующие. Потому что на тебя смотрят совсем по-другому, иные ожидания, требования. И прежде всего от самого себя.

— На тех Олимпиадах отношения между атлетами складывались жестче, чем сейчас? Для многих спортивные старты того времени ассоциируются с холодной войной.

— У нас не было столько ограничений, как сейчас. Телевидение меньше влияло, Игры длились всего неделю. Конкуренция шла жесткая, но фигуристам грех жаловаться на отношения — наш вид спорта отличается от многих других. Не бывает каких-то резких выпадов, грубости, как где-то, зато есть правила, по которым все тренируются и соревнуются. И публика была другая. Интернет еще не изобрели, никто нас досконально не разбирал по косточкам, как сейчас. (Смеется.)

— Но разве не существовало предубеждения к советским атлетам?

— Конечно — еще больше, чем сейчас к российским. Страна закрытая, каждый новый спортсмен, который появлялся, был для иностранцев загадкой.

— То есть обходилось без задушевных разговоров?

— Их на соревнованиях вообще никто не ведет. Но общение было нормальное.

— Предстоящая Олимпиада станет уникальной? Учитывая статус России и антиковидный «пузырь».

— Наверное, из всех зимних — да, наиболее жесткая. В последнее время вообще очень сильно поменялась вся система охраны. Особенно это стало заметно начиная с Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, которая проходила через полгода после событий в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Тогда впервые ввели такие формы контроля спортсменов и публики.

16 января. Таллин. Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Камила Валиева и Марк Кондратюк (слева направо) празднуют победу на чемпионате Европы. Фото Reuters

Личные соревнования фигуристов интереснее командных

— Чего ждете от наших спортсменов?

— Главное, чтобы они сами остались довольны. И если говорить о фигуристах — высоких результатов, красивого катания. Ярких побед, безусловно. Очень хочется медалей от лыжников и биатлонистов, потому что первая половина сезона получилась у них многообещающей. Ждем золота от хоккеистов. Хоккей для нас, как футбол среди летних видов, стоит особняком.

— То, что энхаэловцы не приедут, на престиж олимпийского турнира, на ваш взгляд, не влияет?

— Да нет, это их проблемы. Даже наоборот — становится интереснее. Будет больше молодых игроков, откроются новые имена. Олимпиада в Пхенчхане это показала. Никто же не ожидал, что, откуда ни возьмись, появится мощная и сильная сборная Германии.

— Фигурное катание для вас главный вид на Играх? Учитывая, что хоккей отступает.

— Один из главных. На всех Олимпиадах, начиная с 1964 года, на фигурное катание возлагали большие надежды. А хоккей... Почему отступает? Разве в Пхенчхане мы потеряли медаль из-за того, что из НХЛ никто не приехал? Престиж — это результат. Интерес для публики — да, немного теряется, хочется увидеть всех звезд. Но престиж остается тем же.

А фигурное катание — один из самых зрелищных зимних видов спорта, очень интересный с телевизионной точки зрения. Все можно рассмотреть: прическу, улыбку, костюмы, взаимоотношения между партнерами.

— Олимпиада начнется с командного турнира. Афиша Россия — США — что может быть лучше?

— Согласна. Но не до конца понимаю эти соревнования. Только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль. Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне. Вот личные соревнования — другое дело.

— А как еще можно расширить олимпийскую программу фигурного катания?

— У нас есть прекрасный вид — синхронное катание, уже давно стучится в олимпийские двери. Много сделано изменений, сократилось количество человек в командах, усложнились программы, и плюс это очень зрелищно.

— Вы поедете в Пекин?

— В таких условиях нет смысла, хотя подобные планы были. Как раз ровно полвека назад я выиграла свою первую золотую олимпийскую медаль. Но сидеть в «пузыре» как-то не хочется. Лучше уж по телевизору. И призываю всех смотреть и болеть за наших!