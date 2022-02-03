Американцы отправили Россию на 11-е место. Медальный график Олимпиады

У нашей сборной реальная возможность брать награды в 15 из 16 медальных дней в Пекине-2022.

Олимпиада в Пекине уже началась, до первых медальных розыгрышей всего ничего. Из-за многочисленных ковидных инцидентов давать прогнозы неимоверно сложно, но это мало кого останавливает. Агентство Gracenote, которое очень давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, опубликовало свою финальную выкладку на Пекин. Можно считать это гаданием на кофейной гуще, ведь Игры традиционно самые непредсказуемые соревнования, а в зимнем спорте сейчас феноменальный раскардаш. Но все же определенное представление о перспективах эти предсказания дают.

Так, Gracenote продолжает верить в третье место и 30 наград в сумме для сборной ОКР — ровно столько недавно озвучивал как цель глава нашего Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Первое место абсолютно все эксперты давно и уверенно отдают норвежцам — если они вдруг не станут в Пекине первыми, это будет оглушительный провал. Остальное более-менее ожидаемо. Единственно, можно поспорить по поводу отсутствия в топ-10 китайцев. Хозяева Олимпиады пропустили много турниров из-за ковида, но на домашних аренах и трассах они точно дадут бой, и результаты последних чемпионатов и Кубков мира здесь не имеют никакого значения. Огромный минус прогнозов Gracenote — они являются закрытыми, и проверить расчеты аналитиков агентства невозможно. Иначе было бы понятно, откуда идет такое неверие в китайцев.

Зато открыты все прогнозы у американского агентства AP. И здесь нас ждет настоящий шок — если пересчитать подробные расклады этих специалистов в командный зачет, то россиянам предсказано 11-е место в медальной таблице. Либо американцы что-то знают, чего не знаем мы. Либо... Первые места они отдают нам только в фигурном катании (Валиева, пара Мишина/Галлямов и команда), в лыжном марафоне (Большунов) и в акробатическом фристайле (Буров). Подробности можно почитать здесь. Конечно, ничего исключать нельзя, однако мы, проделав тот же путь, категорически не согласны с коллегами. Ниже в этой статье вы можете сравнить конкретные прогнозы по всем 109 комплектам медалей Пекина-2022 от журналистов «СЭ» и от AP.

Пару слов о нашем собственном прогнозе. Мы верим в каждого из соотечественников. Сборная Олимпийского комитета России очень сильна и за редким исключением способна побеждать в очень многих видах спорта. И все-таки наш многолетний опыт подсказывает, что нужно быть реалистами. Лучше пусть мы ошибемся и чей-то успех потом станет приятным сюрпризом, чем обещать читателям золотые горы, а потом оправдываться, почему не получилось у того или иного претендента на медаль. В целом, на наш взгляд, задача завоевать 30 медалей и занять место в топ-3 реальна. Но для этого потребуется вся удача, в понятие которой сейчас входит и отсутствие проблем с ковидными тестами в самый ответственный момент.

Финальные прогнозы на командный зачет

Вариант Gracenote. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ». Фото «СЭ»

Вариант AP. Фото «СЭ»

Возможный медальный график для сборной России

5 февраля, суббота — 6 комплектов медалей (0+0+1)

Ждем медали от биатлонистов в смешанной эстафете.

Не исключено, у нас также будут шансы на награды в смешанной эстафете в шорт-треке.

Также приятным сюрпризом может стать подиум в женском скиатлоне.

6 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей (1+0+1)

Александр Большунов — фаворит скиатлона. Любое место ниже первого — неудача.

Возможно, за подиум удастся зацепиться кому-нибудь из наших мужчин-саночников.

7 февраля, понедельник — 8 комплектов медалей (2+0+2)

Золото в командном турнире фигуристов — одна из главных ставок на Пекин сборной ОКР.

Также верим в бронзу в забеге на 1000 метров у мужчин в коньках.

8 февраля, вторник — 10 комплектов медалей (3+1+3)

Российские сноубордисты очень круты в параллельном гигантском слаломе: программа-минимум для них — золото у женщин и серебро у мужчин.

Также верим, что зацепится за бронзу саночница Татьяна Иванова.

9 февраля, среда — 6 комплектов медалей (3+2+3)

Ждем от Семена Елистратова серебра в забеге на 1500 метров в шорт-треке.

10 февраля, четверг — 8 комплектов медалей (3+2+5)

Наталья Непряева — наша надежда на медаль в женской лыжной разделке.

Также должны брать как минимум бронзу в эстафете российские саночники.

11 февраля, пятница — 7 комплектов медалей (3+3+7)

После всех ковидных снятий Александр Третьяков должен постоять за честь страны в мужском скелетоне.

В мужской лыжной разделке Александр Большунов также может подняться в топ-3.

В шорт-треке рассчитываем на бронзу у женщин на дистанции 1000 м.

12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей (4+4+9)

Даже без Павла Кулижникова «пятисотка» — наша дистанция в коньках. Виктор Муштаков претендует на золото.

В мужском биатлонном спринте рассчитываем на медаль Александра Логинова или Эдуарда Латыпова.

В женской лыжной эстафете обойти норвежек малореально, но вторая строчка — наша законная.

В женском скелетоне верим в бронзу Елены Никитиной.

13 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей (4+6+9)

Главная битва — в мужской лыжной эстафете — вряд ли принесет золото. Но серебро — это минимум.

На самой короткой дистанции в коньках — женской «пятисотке» — первое место реально, но все же дадим прогноз на серебро.

14 февраля, понедельник — 5 комплектов медалей (5+6+10)

Максим Буров — несомненный фаворит в мужском акробатическом фристайле. Его триумфу может помещать только случайность.

Также верим в медаль наших танцоров в фигурном катании.

15 февраля, вторник — 9 комплектов медалей (5+6+11)

Рассчитываем на бронзу в мужской биатлонной эстафете.

Также есть шансы в командных гонках преследования у конькобежцев.

16 февраля, среда — 7 комплектов медалей (6+6+12)

Еще одна наша большая ставка — командный спринт классическим стилем в лыжных гонках у мужчин.

Также есть надежда, что наши хоккеистки зацепятся за бронзу, хотя, откровенно говоря, шансов у финок все же больше.

17 февраля, четверг — 6 комплектов медалей (7+7+13)

Ждем российского подиума в женском фигурном катании. Наши девушки этого точно достойны.

Теоретически россиянки могут претендовать на подиум в забеге на 1000 метров у конькобежек.

18 февраля, пятница — 4 комплекта медалей (7+7+13)

Возможно, это будет для нас самый неудачный день на Играх в плане медалей. Но, возможно, Павел Кулижников совершит чудо в забеге на 1000 метров у конькобежцев.

Мужской масс-старт в биатлоне вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.

19 февраля, суббота — 9 комплектов медалей (9+7+16)

Решающий рывок для нашей команды — планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. Причем парники имеют шанс принести нам в этот день еще одну награду.

Теоретически возможна бронза от керлингисток, если они, конечно, пробьются через тяжелейший групповой турнир и полуфинал.

Также прогнозируем подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.

20 февраля, воскресенье — 4 комплекта медалей (10+7+17)

Хоккейный финал и мужское золото в этом виде спорта — в это нельзя не верить.

Кроме того, напоследок есть надежда зацепиться за подиум в соревнованиях четверок в мужском бобслее.

Также имеются шансы у наших девушек в женском лыжном марафоне.

Как мы считали (прогнозы «СЭ» и американцев из AP )

Биатлон. Фото «СЭ»

Биатлон. Фото «СЭ»

Керлинг. Фото «СЭ»

Прыжки на лыжах с трамплина. Фото «СЭ»

Лыжное двоеборье. Фото «СЭ»

Фигурное катание. Фото «СЭ»

Горные лыжи. Фото «СЭ»

Горные лыжи. Фото «СЭ»

Фристайл. Фото «СЭ»

Фристайл. Фото «СЭ»

Сноуборд. Фото «СЭ»

Сноуборд. Фото «СЭ»

Сани. Фото «СЭ»

Шорт-трек. Фото «СЭ»

Шорт-трек. Фото «СЭ»

Коньки. Фото «СЭ»

Коньки. Фото «СЭ»

Хоккей. Фото «СЭ»

Лыжи. Фото «СЭ»

Лыжи. Фото «СЭ»

Бобслей. Фото «СЭ»