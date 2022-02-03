Американцы отправили Россию на 11-е место. Медальный график Олимпиады
Олимпиада в Пекине уже началась, до первых медальных розыгрышей всего ничего. Из-за многочисленных ковидных инцидентов давать прогнозы неимоверно сложно, но это мало кого останавливает. Агентство Gracenote, которое очень давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, опубликовало свою финальную выкладку на Пекин. Можно считать это гаданием на кофейной гуще, ведь Игры традиционно самые непредсказуемые соревнования, а в зимнем спорте сейчас феноменальный раскардаш. Но все же определенное представление о перспективах эти предсказания дают.
Так, Gracenote продолжает верить в третье место и 30 наград в сумме для сборной ОКР — ровно столько недавно озвучивал как цель глава нашего Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Первое место абсолютно все эксперты давно и уверенно отдают норвежцам — если они вдруг не станут в Пекине первыми, это будет оглушительный провал. Остальное более-менее ожидаемо. Единственно, можно поспорить по поводу отсутствия в топ-10 китайцев. Хозяева Олимпиады пропустили много турниров из-за ковида, но на домашних аренах и трассах они точно дадут бой, и результаты последних чемпионатов и Кубков мира здесь не имеют никакого значения. Огромный минус прогнозов Gracenote — они являются закрытыми, и проверить расчеты аналитиков агентства невозможно. Иначе было бы понятно, откуда идет такое неверие в китайцев.
Зато открыты все прогнозы у американского агентства AP. И здесь нас ждет настоящий шок — если пересчитать подробные расклады этих специалистов в командный зачет, то россиянам предсказано 11-е место в медальной таблице. Либо американцы что-то знают, чего не знаем мы. Либо... Первые места они отдают нам только в фигурном катании (Валиева, пара Мишина/Галлямов и команда), в лыжном марафоне (Большунов) и в акробатическом фристайле (Буров). Подробности можно почитать здесь. Конечно, ничего исключать нельзя, однако мы, проделав тот же путь, категорически не согласны с коллегами. Ниже в этой статье вы можете сравнить конкретные прогнозы по всем 109 комплектам медалей Пекина-2022 от журналистов «СЭ» и от AP.
Пару слов о нашем собственном прогнозе. Мы верим в каждого из соотечественников. Сборная Олимпийского комитета России очень сильна и за редким исключением способна побеждать в очень многих видах спорта. И все-таки наш многолетний опыт подсказывает, что нужно быть реалистами. Лучше пусть мы ошибемся и чей-то успех потом станет приятным сюрпризом, чем обещать читателям золотые горы, а потом оправдываться, почему не получилось у того или иного претендента на медаль. В целом, на наш взгляд, задача завоевать 30 медалей и занять место в топ-3 реальна. Но для этого потребуется вся удача, в понятие которой сейчас входит и отсутствие проблем с ковидными тестами в самый ответственный момент.
Финальные прогнозы на командный зачет
Возможный медальный график для сборной России
5 февраля, суббота — 6 комплектов медалей (0+0+1)
Ждем медали от биатлонистов в смешанной эстафете.
Не исключено, у нас также будут шансы на награды в смешанной эстафете в шорт-треке.
Также приятным сюрпризом может стать подиум в женском скиатлоне.
6 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей (1+0+1)
Александр Большунов — фаворит скиатлона. Любое место ниже первого — неудача.
Возможно, за подиум удастся зацепиться кому-нибудь из наших мужчин-саночников.
7 февраля, понедельник — 8 комплектов медалей (2+0+2)
Золото в командном турнире фигуристов — одна из главных ставок на Пекин сборной ОКР.
Также верим в бронзу в забеге на 1000 метров у мужчин в коньках.
8 февраля, вторник — 10 комплектов медалей (3+1+3)
Российские сноубордисты очень круты в параллельном гигантском слаломе: программа-минимум для них — золото у женщин и серебро у мужчин.
Также верим, что зацепится за бронзу саночница Татьяна Иванова.
9 февраля, среда — 6 комплектов медалей (3+2+3)
Ждем от Семена Елистратова серебра в забеге на 1500 метров в шорт-треке.
10 февраля, четверг — 8 комплектов медалей (3+2+5)
Наталья Непряева — наша надежда на медаль в женской лыжной разделке.
Также должны брать как минимум бронзу в эстафете российские саночники.
11 февраля, пятница — 7 комплектов медалей (3+3+7)
После всех ковидных снятий Александр Третьяков должен постоять за честь страны в мужском скелетоне.
В мужской лыжной разделке Александр Большунов также может подняться в топ-3.
В шорт-треке рассчитываем на бронзу у женщин на дистанции 1000 м.
12 февраля, суббота — 6 комплектов медалей (4+4+9)
Даже без Павла Кулижникова «пятисотка» — наша дистанция в коньках. Виктор Муштаков претендует на золото.
В мужском биатлонном спринте рассчитываем на медаль Александра Логинова или Эдуарда Латыпова.
В женской лыжной эстафете обойти норвежек малореально, но вторая строчка — наша законная.
В женском скелетоне верим в бронзу Елены Никитиной.
13 февраля, воскресенье — 7 комплектов медалей (4+6+9)
Главная битва — в мужской лыжной эстафете — вряд ли принесет золото. Но серебро — это минимум.
На самой короткой дистанции в коньках — женской «пятисотке» — первое место реально, но все же дадим прогноз на серебро.
14 февраля, понедельник — 5 комплектов медалей (5+6+10)
Максим Буров — несомненный фаворит в мужском акробатическом фристайле. Его триумфу может помещать только случайность.
Также верим в медаль наших танцоров в фигурном катании.
15 февраля, вторник — 9 комплектов медалей (5+6+11)
Рассчитываем на бронзу в мужской биатлонной эстафете.
Также есть шансы в командных гонках преследования у конькобежцев.
16 февраля, среда — 7 комплектов медалей (6+6+12)
Еще одна наша большая ставка — командный спринт классическим стилем в лыжных гонках у мужчин.
Также есть надежда, что наши хоккеистки зацепятся за бронзу, хотя, откровенно говоря, шансов у финок все же больше.
17 февраля, четверг — 6 комплектов медалей (7+7+13)
Ждем российского подиума в женском фигурном катании. Наши девушки этого точно достойны.
Теоретически россиянки могут претендовать на подиум в забеге на 1000 метров у конькобежек.
18 февраля, пятница — 4 комплекта медалей (7+7+13)
Возможно, это будет для нас самый неудачный день на Играх в плане медалей. Но, возможно, Павел Кулижников совершит чудо в забеге на 1000 метров у конькобежцев.
Мужской масс-старт в биатлоне вряд ли наша сильная сторона, но сбрасывать со счетов его тоже нельзя.
19 февраля, суббота — 9 комплектов медалей (9+7+16)
Решающий рывок для нашей команды — планируем сразу два золота. От Александра Большунова в мужском лыжном марафоне и от фигуристов в спортивных парах. Причем парники имеют шанс принести нам в этот день еще одну награду.
Теоретически возможна бронза от керлингисток, если они, конечно, пробьются через тяжелейший групповой турнир и полуфинал.
Также прогнозируем подиум Руслана Захарова в мужском масс-старте в коньках.
20 февраля, воскресенье — 4 комплекта медалей (10+7+17)
Хоккейный финал и мужское золото в этом виде спорта — в это нельзя не верить.
Кроме того, напоследок есть надежда зацепиться за подиум в соревнованиях четверок в мужском бобслее.
Также имеются шансы у наших девушек в женском лыжном марафоне.