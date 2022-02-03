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Сегодня, 19:00

Церемония открытия Игр, старт для фигуристов и хоккеисток. Что случится 4 февраля в Пекине

Церемония открытия Олимпиады-2022 начнется в 15:00 по московскому времени
Антон Бабошин
Корреспондент
Олимпийские кольца.
Фото Reuters

Главные события первого дня зимних Олимпийских игр — в гиде от «СЭ».

Мы с вами наконец дождались дня, когда стартует главный турнир в зимних видах спорта — Олимпийские игры в Пекине. Столица Китая официально станет первым городом мира, который в разные годы принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Сам факт проведения соревнований многими за последние полтора-два года ставился под сомнение — Китай стал первым эпицентром пандемии коронавируса, вводил жесткие карантины и беспрецедентные меры безопасности, многие из которых действуют по сей день, вакцинировал более миллиарда жителей. Но даже отменив почти все традиционные тестовые мероприятия, китайским организаторам удалось сохранить сами Игры — и совсем скоро мы увидим, как зажигается огонь на их открытии.

Олимпийский огонь скоро будет зажжен на&nbsp;церемонии открытия Игр. Гендерное равенство, роботы-амфибии и политические акции на Олимпиаде. Чего ожидать от церемонии открытия Игр в Пекине?

Церемония открытия

Между прочим, связь Олимпиады-2008 с Олимпиадой-2022 можно будет почувствовать с первых минут. Ведь церемония торжественного открытия будет проходить на том же Национальном стадионе в Пекине, который также был центральной ареной летних Игр. Многие болельщики запомнили его под названием «Птичье гнездо», отражающим необычную архитектуру здания. И если летом 2008-го стадион использовался и по прямому назначению — для проведения футбольных матчей и легкоатлетического турнира, то на этот раз «Птичье гнездо» будет лишь огромной сценой для церемоний открытия и закрытия Игр.

В пятницу зрителей ждет полуторачасовое шоу, постановщиком которого, как и 14 лет назад, выступит именитый режиссер Чжан Имоу. Сообщается, что в церемонии будут задействованы около четырех тысяч артистов, а работы по постановке были завершены еще в октябре. В последние недели состоялось четыре генеральные репетиции шоу. По его завершении глава КНР Си Цзиньпин официально объявит Олимпийские игры открытыми. На стадионе также будет присутствовать российский президент Владимир Путин и еще около 30 глав различных государств мира.

Конечно, увидим мы и традиционный парад атлетов, которые пройдут по Национальному стадиону с флагами своих стран. Как стало известно в четверг, знаменосцами команды ОКР станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Для многих именно проход делегаций по стадиону — самый главный момент открытия Игр.

15.00. Торжественное открытие

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Ключевые фигуры

Притом что Игры официально зажгут огонь только в пятницу вечером, соревнования в Пекине и окрестностях продолжаются уже со среды. И ранним утром пятницы по московскому времени, еще за 10 часов до старта церемонии открытия, начнется одно из главных событий всей Олимпиады для российских болельщиков — командный турнир по фигурному катанию.

По вниманию публики фигуристы давно и успешно борются за пальму зрительского первенства с хоккеем и биатлоном, и этот олимпийский сезон не исключение. Каждый этап внутреннего отбора на Игры вызывал всплеск внимания и бури в соцсетях. Что уж говорить о самой Олимпиаде. Подготовка спортсменов, перелет в Китай, тренировки на пекинском льду — все запротоколировано до мельчайших подробностей и с наслаждением обсуждается болельщиками.

И главной интригой перед командным турниром оставался состав — кто в него попадет, какие будут замены, как выстроить победную стратегию. Казалось, что только ленивый не делился своими вариантами. А реальность оказалась такой: у мужчин в пятницу в короткой программе стартует Марк Кондратюк, затем ритм-танец откатают Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а завершат программу дня Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Состав предсказуемый и очень мощный. Ранний подъем для настоящих болельщиков обязателен.

4.55 Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа

6.35 Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец

8.15 Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары. Короткая программа

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За себя и за подруг

Также первый матч на олимпийском турнире в пятницу утром проведет женская сборная по хоккею. За подготовкой девушек мы не следили так пристально, как за фигуристами или их коллегами-мужчинами. А стоило бы — на хоккеисток перед Играми свалилось немало злоключений.

Например, команда не играла с декабря и перед Играми не сумела провести ни одного контрольного матча. Причины прозаичны — коронавирус. Более того, перед вылетом россиянки провели четыре дня на базе в Новогорске вообще без амуниции и ледовых тренировок. Да и в четверг сборная опробовала пекинский лед не в полном составе — ранее стало известно, что сразу шесть российских хоккеисток уже в Пекине сдали положительные тесты на ковид, в том числе и признанные лидеры команды.

Сейчас вне игры находятся вратарь Диана Фархутдинова, защитники Ангелина Гончаренко, Екатерина Николаева и Лиана Ганеева, а также форварды Ольга Сосина (часто выбиравшаяся капитаном команды) и Людмила Белякова. И в заявку команды пришлось экстренно вносить изменения.

Но, как известно, российского человека трудности только закаляют. Так ли это, узнаем утром по итогам матча против Швейцарии. Альпийская сборная уже стартовала на Олимпиаде, правда, этот дебют вряд ли можно считать удачным — 1:12 от Канады.

7.10. Хоккей. Женщины. Предварительный этап. Группа А. Россия — Швейцария

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