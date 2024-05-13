ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев в этом сезоне. В команде Семака разногласия и явный кризис
15 мая пройдет ответный матч финала Кубка России от Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Первая встреча закончилась вничью (1:1), причем петербуржцы ушли от поражения лишь на 82-й минуте. Игра на «Газпром Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.96, вероятность — приблизительно 49%. Выигрыш армейцев доступен с котировкой 4.00 (24%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья дана за 3.55 (27%).
Вероятность прохода сине-бело-голубых в общий финал Кубка России оценена в 1.53, этот рынок на ЦСКА идет за 2.60.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство команды Сергея Семака:
• 1:1 и 1:0 — за 5.80;
• 2:0 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.69.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.91, обратная опция доступна за чуть меньшие 1.88.
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Кубка России 15 мая 2024 года
Команды встретятся уже в третий раз за две недели: 2 мая прошел первый финал Кубка России (1:1), 11-го — поединок в чемпионате, в котором москвичи оказались сильнее с минимальным счетом (1:0). Оба клуба находятся не в лучшей форме. Петербуржцы не знают побед на протяжении пяти матчей во всех турнирах и забили за это время всего два мяча — последний успех оформили в 25-м туре РПЛ над «Оренбургом» (1:0). Армейцы до субботней виктории над «Зенитом» шли на безвыигрышной серии из пяти встреч во всех соревнованиях (три ничьи и два поражения).
И для «Зенита», и для ЦСКА Кубок России — единственный турнир, в котором остались реальные шансы на победу. Москвичи идут в чемпионате шестыми и уже не поднимутся даже в топ-3. Петербуржцы теоретически еще могут оформить золото РПЛ, но для этого им необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся турах и ждать ошибки «Динамо» — москвичам для триумфа достаточно набрать четыре балла. С учетом текущего положения в таблице и форм команд, возможностей у сине-бело-голубых откровенно мало.
«Существенно уменьшились (шансы на чемпионство). В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды. В футболе всякое бывает, но такие ситуации случаются, на мой взгляд, очень редко. На моей футбольной памяти даже нужно вспомнить, были ли какие-то похожие ситуации, когда команда играет неплохо, создает моменты, но никак не может забить. И это, естественно, влияет на ситуацию в турнирной таблице, — проанализировал ситуацию Сергей Семак.
Кажется, у петербуржцев не все в порядке не только на поле, но и внутри команды. После поражения от ЦСКА в чемпионате, после которого они практически вышли из борьбы за чемпионство, председатель правления клуба Александр Медведев в раздевалке назвал игроков «импотентами» — эту информацию передал инсайдер Иван Карпов. Очевидно, что в таком положении «Зениту» крайне сложно добывать положительные результаты.
Армейцы же в последние годы превратились в очень крепкую кубковую команду: текущий выход в полуфинал — уже третий за предыдущие четыре года. В прошлом сезоне москвичи вообще выиграли турнир: в финале разделались с «Краснодаром» (оказались сильнее в серии пенальти). Тот триумф стал для ЦСКА первым с 2018 года — тогда клуб взял Суперкубок России.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — ЦСКА
У хозяев нет серьезных проблем с составом: до конца сезона вылетел Марио Фернандес, но защитник нередко испытывал проблемы со здоровьем на протяжении всего сезона и не считался игроком основного состава.
У ЦСКА из-за разрыва крестообразных связок давно выбыл полузащитник Максим Мухин. Также во встрече с «Зенитом» в чемпионате травмировались сразу два футболиста — Илья Агапов и Аббосбек Файзуллаев. Вероятно, они не сыграют в предстоящем матче.
«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч
Команды встретятся уже четвертый раз в сезоне: пока в противостоянии идеальное равенство — ничья и по победе каждого из клубов. При этом в предыдущих 10 играх во всех турнирах прослеживается превосходство «Зенита» — шесть выигрышей. Но за всю историю перевес все еще на стороне ЦСКА: 70 триумфов в 168 матчах при 47 поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА
Хотя оба клуба не радуют результатами, кризис петербуржцев просматривается намного сильнее. Команда практически не забивает (всего три гола в предыдущих семи матчах во всех турнирах) и спровоцировала явное недовольство в руководстве — такие настроения не способствуют успехам. ЦСКА же в последние годы очень удачно выступает в Кубке России и в прошлом году даже выиграл турнир. К тому же в двух майских встречах с «Зенитом» на счету армейцев победа и ничья, в которой они тоже были очень близки к триумфу — Александр Ерохин спас сине-бело-голубых от поражения лишь на 84-й минуте.
Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА за 2.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4