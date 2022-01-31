«Мы громили сборную России с Капризовым». Интервью русского швейцарца, который едет на Олимпиаду

Сборная России стартует на Олимпиаде-2022 9 февраля матчем против Швейцарии. Нападающий нашего первого соперника Денис Мальгин в интервью «СЭ» рассказал о связи с Россией, игре в НХЛ и ожиданиях от предстоящего турнира.

Денис Мальгин. Фото Global Look Press

В Швейцарии рассчитывают минимум на медаль

— В России объявление состава сборной состоялось в эфире главного телеканала, а чуть ранее один из тренеров команды Алексей Кудашов назвал выступление на Олимпиаде делом государственной важности. Как относятся в Швейцарии к турниру?

— В Швейцарии все прошло спокойнее. Тем, кто выступает в «Цюрихе», о включении в олимпийский состав рассказал тренер. Он зашел к нам в раздевалку после игры с «Цугом». От нашей команды в сборную Швейцарии отправятся пять человек, но между собой об этом мы почти не говорили. Впереди еще было несколько матчей чемпионата.

— В Швейцарии большой интерес к олимпийскому турниру, на котором не будет звезд НХЛ?

— Хотелось бы видеть в деле всех лучших, тем более что несколько швейцарских игроков сейчас очень хорошо выступают в НХЛ — Йоси, Фиала, Майер. Но ничего с этим не поделаешь. Я уверен, что болельщики все равно будут внимательно следить за выступлением сборной и переживать за нас. Олимпиада — большое событие для всех. Я очень рад, что попал в состав и сыграю на таком турнире.

— Сборная Швейцарии — очень опытная команда, только вы и третий вратарь Йорен Ван Поттельберге 1997 года рождения, остальные — старше. Это плюс?

— Прямо сейчас сказать сложно. Надеюсь, что опыт нам поможет. Многие игроки уже выступали вместе на чемпионатах мира и прекрасно взаимодействуют. Относительно отсутствия молодежи скажу, что не каждый год появляются большие таланты. Еще несколько человек помладше, которые могли бы попасть в сборную, сейчас выступают в НХЛ и АХЛ.

— Немного удивился, когда увидел в составе Андреса Амбюля, которому уже 38 лет.

— Амбюль — легенда, играл на 15 чемпионатах мира и поедет на пятую Олимпиаду. Он по-прежнему хорош. Зверь! Бегает так же быстро, как и в 18 лет. Следя за тем, что он делает, можно узнать для себя много интересного. Многие шутят, что Андрес выступает за «Давос», который базируется высоко в горах, там воздух чистый, поэтому Амбюль хорошо сохранился.

— Представляете, с кем будете выходить в одном звене, может, с одноклубником Свеном Андригетто?

— Нет, об этом даже не думал. С кем буду играть, в какой роли — пока мне ничего не сказали. Приедем в сборную и тогда все узнаем.

— На что может рассчитывать сборная Швейцарии в Пекине?

— На турнире будет несколько сильных команд, но у нас рассчитывают как минимум на медаль. Это будет хороший результат. В последние годы сборная Швейцарии хорошо играла на чемпионатах мира, завоевывала серебро.

Александр Овечкин и Павел Дацюк. Фото Александр Вильф, — Александр Вильф, Фото —

В детстве нравились Овечкин и Дацюк

— Многих игроков пугали условия пребывания в Китае — постоянные тестирования, особые условия проживания и тренировок, которые больше напоминают армейский лагерь, отсутствие болельщиков.

— Голову этим не забивали. Все равно ничего поделать нельзя, но я думаю, что Олимпиада будет большим праздником. Когда выступал за «Торонто», то находился в «пузыре» с ограничениями и ежедневным тестированием. Меня уже ничем не удивишь. По поводу тестов:мне кажется, к ним уже давно привыкли. В швейцарской лиге тоже было много заболевших, переносились отдельные игры, команды уходили на карантин. В этом плане все то же самое, что и в других странах. Со временем обстановка стала спокойнее, в последние недели к ковиду относятся проще. К тому же новый штамм переносится легче.

— Вы сами переболели?

— Да, но не сейчас. У меня был другой штамм, более жесткий, но течение болезни оказалось сравнительно легким.

— Изучали составы соперников по группе — сборных России, Чехии, Дании?

— Пока не очень внимательно, поскольку «Цюрих» продолжал играть и надо было сосредоточиться на клубных делах. Я немного слежу за КХЛ и удивился, что в основной список не попал Андрей Кузьменко. Он в этом году сильно добавил, у него хорошая статистика, один из лучших форвардов чемпионата. О том, почему его не выбрали, не мне судить. Может, видят других игроков в его роли. Это должны объяснять тренеры сборной. Понятно, что в любом случае российская команда будет одним из главных претендентов на золотые медали. Сказать большего пока не могу. В деле сборную России еще не видел.

— Лично с кем-нибудь знакомы?

— Когда я выступал в НХЛ, то к сезону готовился с Антоном Слепышевым, который тогда в «Эдмонтоне» играл. У нас общий агент. Еще одно лето катался с Вадимом Шипачевым. Надеюсь, они меня не забыли и при встрече мы пообщаемся. Лично я их помню.

— Для вас матчи против сборной России особенные?

— Они не сильно отличаются от игр с Чехией или Данией. Можно только перекинуться с кем-то парой фраз на русском. В детстве мне нравились российские игроки — Александр Овечкин, Павел Дацюк.

— А как же ваш отец? (Альберт Мальгин, уроженец Перми, игравший за «Молот» и воскресенский «Химик». — Прим. «СЭ».)

— Он дал мне очень много, и под его руководством я делал первые шаги на льду. В детстве я еще занимался футболом, но потом выбрал семейные традиции. Сделал это сам и не жалею. У меня и старший брат стал хоккеистом.

Денис Мальгин. Фото Global Look Press

Дорогу в КХЛ не закрываю

— Против сборных России вы раньше уже играли.

— Больше всего запомнился четвертьфинал юниорского чемпионата, когда нам удалось крупно победить (5:0) российскую сборную с Капризовым, Гурьяновым и Самсоновым. Это была сенсация. Еще играл на МЧМ-2015 в Торонто, но о том матче лучше не вспоминать. У нас тогда ничего не получилось (0:7).

— Вы давно были на исторической родине?

— Лет восемь-девять назад, а раньше ездил регулярно. Родители каждый год навещают родных. У меня в Перми живут дедушка с бабушкой. Хотелось бы съездить, их проведать, посмотреть, как все изменилось за эти годы.

— Вы уже сказали, что следите за КХЛ. Согласились бы переехать, если бы получилипредложение от какого-нибудь российского клуба?

— Я дорогу себе в КХЛ не закрываю. Там сильный чемпионат, матчи проводят на маленьких площадках, что делает игры интереснее и динамичнее. И молодежи это помогает развиваться. Нам в Швейцарии тоже было бы неплохо так сделать. Мне много интересного рассказывал Азик, сейчас еще Якуб Коварж, который недавно перешел в «Цюрих».

— Азик — это Азеведо?

— Да, это я его так зову. Отличный человек и классный игрок, который говорил о своем пребывании в Казани только хорошие вещи. Ему там все нравилось. КХЛ — хороший вариант для продолжения карьеры, если поступит предложение от команды, ставящей серьезные задачи. Но пока я иду шаг за шагом. Сначала Олимпиада, потом выступление за «Цюрих» в плей-офф, надеюсь попасть в сборную на чемпионат мира и потом рассчитываю еще раз попробовать себя в НХЛ.

— Вы удачно дебютировали во «Флориде», чего не хватило, чтобы стать стабильным игроком основного состава?

— Выделить один фактор мне тяжело. Карьера в НХЛ зависит от многих вещей — доверия тренера, правильных партнеров, здоровья, везения, опыта. В мой первый сезон мне помог Жерар Галлан, который сейчас работает с «Рейнджерс». Он поверил в меня и дал шанс. Лучшим же стал второй сезон, когда Галлан уже ушел. Во «Флориде» тогда выступало много русскоговорящих игроков. С ними было приятно находиться в одном коллективе — Сашей Барковым, Женей Дадоновым, Сергеем Бобровским, Максом Маминым. Еще Богдан Киселевич.

— Дадонов и Мамин закрепились в НХЛ со второй попытки.

— Да, я это знаю и надеюсь, что полученный опыт в Европе поможет мне сделать то же самое. Раньше где-то не хватало стабильности. Нынешняя «Флорида» очень сильная команда, которая играет в интересный атакующий хоккей. Рад за Бобровского, который смог вернуться на свой уровень после неудачного периода. Ему после «Коламбуса» было очень сложно привыкнуть к новой системе. Но сейчас он снова очень здорово играет.

— Может, вам не хватило габаритов, чтобы быть эффективным в НХЛ?

— Нет, в лиге сейчас полно не самых больших хоккеистов, которые хорошо себя проявляют. Возьмите того же Джонни Годро из «Калгари» или Конора Гарланда, который играет в «Ванкувере». Считаю, что и с моими данными можно найти себе место в НХЛ. На рост, как раньше, там больше не смотрят.