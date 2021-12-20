Кто заменит Овечкина, Малкина и Панарина из КХЛ? Состав России на Олимпиаду

Версия «СЭ».

Последние новости заокеанских коллег подтверждают, что шансы НХЛ поехать на Олимпиаду сопоставимы с шансами «Амура» взять Кубок Гагарина. При таком раскладе Игры-2022 пройдут в «европейском» формате, а костяк российской команды составят хоккеисты из КХЛ. «СЭ» проанализировал выступление сборной на Кубке Первого канала и представил версию состава без энхаэловцев, отказ которых от Олимпиады практически неизбежен.

Александр Самонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА)

Кубок Первого канала, на котором мы впервые увидели в деле сборную Алексея Жамнова, не дал ответов на все кадровые вопросы. По-прежнему волнительно за вратарскую линию. Московский турнир утвердил первого номера команды из КХЛ. Практически не сомневаюсь в том, что Иван Федотов начнет Олимпиаду, если не подъедет энхаэловский десант. Голкипер ЦСКА выиграл два матча из трех, а обвинять его в поражении от финнов нельзя. Проигнорировать команду тренеров со скамейки и остаться в воротах в овертайме он не мог. Федотов справился с нервными концовками с канадцами и шведами, когда у россиян было минимальное преимущество. Одна ошибка — и здравствуй, овертайм. Но Иван не дрогнул, хотя по ходу матчей не всегда действовал уверенно и отбивал броски перед собой.

Его сменщиком, судя по логике развития турнира, выберут Тимура Билялова. Вратарь «Ак Барса» отыграл два периода с сонными чехами и пропустил одну шайбу с 20 бросков. По голу к нему есть претензии. Ближний угол — прямая зона ответственности голкипера, а именно туда Ян Коварж и направил шайбу. Вышедший на третий период Александр Самонов не справился с одним броском из девяти — его разорвали поперечной передачей в большинстве. Но к тому моменту результат был обеспечен, и оценивать Александра по этому отрезку сложно.

Не исключаю, что кого-то из них отцепят от финальной заявки. Все зависит от их состояния перед Олимпиадой. Даже победитель последнего сезона «Битвы экстрасенсов» не предскажет, сколько игрового времени получит в СКА Самонов после командировки в сборную. Везти на короткий турнир голкипера, который сидит на лавке в клубе, — опрометчивая идея. Не лучше ли тогда выбрать третьего вратаря из тех, кто стабильно играет в КХЛ? Дмитрий Шугаев из «Северстали», Иван Бочаров из «Динамо», Евгений Аликин из «Амура» — они заслужили билет до Пекина не меньше, чем Самонов.

Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нестеров (ЦСКА) — Елесин («Локомотив»)

Гусев (СКА) — Шипачев («Динамо» М) — Чибисов («Магнитка»)

Гусев — Шипачев — солирующая связка российской сборной из КХЛ. Лучший вингер и лучший центр лиги. Они кошмарили соперников, когда выходили вместе в СКА. Воспользоваться отработанными сочетаниями — разумный вариант на коротком турнире, когда нет времени на поиск «химии». Двум игровикам необходим партнер, который возьмет на себя черновую работу и борьбу в углах. Чибисова пробовали вместе с Шипачевым еще на прошлогоднем Кубке Первого канала. Андрей — один из лидеров «Магнитки», он умеет и подержать шайбу, и запустить ее с кистей так, что вратарь не заметит момента броска.

Костяк защитников читался до московского турнира. В сборную пригласили почти всех, кто показывает высокий уровень в клубах. Смущало только отсутствие Рушана Рафикова из «Локомотива». Он участвовал в последнем чемпионате мира, стабильно вызывался на Евротуры и в Ярославле выходит в ключевые моменты. В обороне важно найти баланс между атакующими защитниками и домоседами. По Кубку Первого канала Никита Нестеров оставил лучшее впечатление, чем тот же Войнов. Защитника ЦСКА и определим в первую пару, а компанию ему составит Александр Елесин, который при необходимости подстрахует партнера.

Вячеслав Войнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Войнов («Динамо» М) — Минулин («Магнитка»)

Кузьменко (СКА) — Кадейкин («Салават Юлаев») — Толчинский («Авангард»)

Андрей Кузьменко — один из кандидатов, чье место в сборной забронировано и без московских смотрин. Форвард СКА пропустил домашний этап Евротура из-за повреждения. Однако его позиции в составе на Олимпиаду не поддаются сомнению — это идеальный вингер для топ-6. Равно как и Сергей Толчинский из «Авангарда». На Кубке Первого канала он отыграл не так вдохновенно, но потенциал у нападающего огромен. К ним отлично впишется Александр Кадейкин — лидер по проценту выигранных вбрасываний на турнире (63%). В созидании у него получилось не все, но помочь Кузьменко и Толчинскому с контролем шайбы и поиском свободного льда правильными решениями он сможет.

Порядок пар обороны — формальный. У России хороший подбор защитников с атакующим потенциалом. Осталось найти баланс и дополнить их партнерами, способными прикрыть их слабые стороны — скорость (в случае с Войновым) и провалы. Артем Минулин — лучший в КХЛ по показателю полезности — страховал в «Магнитке» Михаила Пашнина, который грешит позиционными ошибками. Не сомневаюсь, что 23-летний защитник справится с теми же обязанностями рядом с обладателем Кубка Стэнли Войновым.

Яковлев («Магнитка») — А. Марченко («Локомотив»)

К. Марченко (СКА) — Карнаухов (ЦСКА) — Григоренко (ЦСКА)

Кирилл Марченко — самый загадочный кандидат на Олимпиаду. По игровым навыкам его место в составе не обсуждается. Возможно, его повысят до топ-6, если кто-то из перечисленных выше вингеров получит травму или просядет перед Играми. Сомневаюсь только, получит ли Кирилл достойную практику в СКА. Попасть в «команду ротации» в питерском клубе — обычное дело. При благоприятном сценарии Марченко, разумеется, усилит сборную в Пекине.

Павел Карнаухов — двусторонний центр, который возьмет на себя меньшинство, силовую борьбу и отвоюет у соперников оба пятака. Опрометчиво собирать команду только из нацеленных на креатив нападающих. Во всем необходим баланс. Без таскающих рояль хоккеистов не выигрывают кубки и медали.

Михаила Григоренко журналисты североамериканского издания ESPN даже включили в состав России с участием энхаэловцев. Его определили в центр четвертого звена, но, видимо, западные коллеги не сильно следят за КХЛ. Григоренко комфортнее на фланге, где он принесет больше пользы. Их тройка с Марченко и Карнауховым смотрится органично. При этом сохраняется опция с использованием Михаила на точке, если это потребуется. В звене с Шипачевым и Гусевым тренеры эпизодически выпускали его на вбрасывания. Яковлев и Алексей Марченко выходили вместе на Кубке Первого канала, дополняли друг друга — оставим их дуэт без изменений.

Сергей Плотников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ожиганов (СКА) / Никишин («Спартак»)

Воронков («Ак Барс») — Анисимов («Локомотив») — Коршков («Локомотив»)

Каменев (ЦСКА) / Плотников (ЦСКА)

Ожиганов из-за травмы не добрался до московского турнира, но вычеркивать его из пекинского списка преждевременно. Игорь восстанавливается после травмы — за СКА он не играл с 25 октября. Если к Олимпиаде защитник наберет форму, его сильные качества помогут команде в Китае. Восьмым защитником логичнее пригласить кого-то из молодых с прицелом на будущие международные турниры. Заочную конкуренцию на Кубке Первого канала у Семена Чистякова выиграл Александр Никишин. Защитник «Спартака» не чурался силовой борьбы, играл строго по заданию и был полезен на двух половинах площадки. По совокупности заслуг в клубе и сборной он заслужил представить страну на Олимпиаде.

Пропустил Кубок Первого канала и Дмитрий Воронков, который получил травму после силового приема Петра Хохрякова. Но он подходит сборной благодаря бойцовским качествам и навыкам силового форварда. Порадовала ярославская связка Анисимов — Коршков. Вернувшийся из НХЛ Артем слабо отыграл на вбрасываниях, но дирижировал звеном лучше того же Кадейкина. Форвард «Локомотива» — универсальный боец, который готов выполнить любое задание тренера и полезно сыграть в разных расстановках — в большинстве и меньшинстве.

Выбор 13-го форварда, скорее, вкусовщина. Если сборной нужен боец и лидер раздевалки, приглашайте Сергея Плотникова и ротируйте его с кем-то из других звеньев. Если Жамнов захочет задействовать еще одного центра, чтобы обеспечить взаимозаменяемость, — зовите Каменева, перезагрузившегося в ЦСКА. Благо штабу сборной есть из кого выбирать.