КХЛ запустила процесс самоуничтожения. Такими темпами мы закроем хоккей в России

Решение лиги не доигрывать регулярный чемпионат — ужасное. Оправдания ему просто не существует.

Формулировка, опубликованная КХЛ, прямым текстом перекладывает ответственность на клубы, которые почему-то не захотели играть в олимпийскую паузу. При всем уважении, например, к «Нефтехимику» и «Амуру» глубоко сомневаюсь, что их мнение могло стать определяющим. На сто процентов уверен в политическом характере принятого решения, учитывая фигуры людей, которые входят в совет директоров лиги. Раз государственные мужи решили вопрос между собой — остальным остается только подчиниться. В публичном пространстве еще можно устроить небольшую фронду и обелить себя в чьих-то глазах. На исход дела эта позиция всерьез все равно не повлияет.

КХЛ провела опрос среди клубов, готовы ли они проводить матчи во время Олимпийских игр. Против проголосовали 16 из 24 клубов: https://t.co/KwWGTCtPDd pic.twitter.com/wiCPbLvQNS — КХЛ (@khl) January 28, 2022

Приоритет Олимпиады во времена разгула омикрона очевиден. Из этого напрямую вытекает нынешнее положение дел, когда люди, стоящие за национальной сборной (изучаем список советников Алексея Жамнова), готовы пожертвовать всем остальным. Однако сталкиваться с ситуацией, когда большинство клубов КХЛ отказываются делать то, что и должны — проводить матчи регулярного чемпионата, ранее не приходилось. Более того, припомнить с ходу аналогичные примеры из других видов спорта тоже не получается. Фантасмагорический сценарий в хоккейной России становится реальностью. И тут все на волюнтаризм олигархов и их лоббистов ничего не спишешь.

С момента последнего матча в чемпионате КХЛ прошло две недели. О том, в каком формате продолжится сезон после олимпийской паузы, понимания тоже нет. Говорят, что снова придется ждать полмесяца. Это возмутительно. От нынешнего решения не выиграл никто — ни лига, получившая жесткий удар по репутации, ни клубы, невольно выставившие себя в неприглядном свете, ни сами хоккеисты, оставшиеся без практики на полтора месяца, что важно для развития, и лишившиеся денег за бонусы, ни болельщики, о которых вообще забыли.

Хоккейный сезон возобновится после олимпийской паузы. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лига, которая на бумаге рисует красивые стратегии с постепенным уходом от государственного финансирования, получается, не способна даже замедлить процесс самоуничтожения. Нынешнее решение выглядит так «мудро», что на месте спонсоров и партнеров я бы поспешил переключиться на другое, а не отдавать деньги на проект, который закапывает себя сам. Огорчительнее всего, что эта дикость происходит в то время, когда КХЛ, вздохнув свободно после введения жесткого потолка зарплат и демонтажа принципа «базового клуба», стала понемногу приходить в себя и становилась интереснее. На эмоциях хочется завершить чемпионат, закрыть большой хоккей в стране и переключиться на маленькие радости — ВХЛ, НХЛ и Ночную лигу. Продвигать КХЛ и ждать от нее чего-нибудь хорошего и позитивного не приходится. Даже за деньги красивый имидж не нарисуешь. Это еще не дно, но до него осталось совсем немного.