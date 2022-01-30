Нас ждет самая абсурдная Олимпиада в истории. В ней может быть два победителя и множество других нелепостей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Олимпиада

Регламент хоккейного турнира на Олимпиаде в сотый раз подтверждает тезис о том, что ИИХФ вообще не важно, что будет происходить в Пекине. Лишь бы провести турнир, получить доход от МОК, ради этой цели они ни перед чем не остановятся. Понятно, что ковидные правила требуют определенных решений, но уж лучше отложить турнир, чем проводить его в таком формате. Оказывается, теперь может быть два чемпиона, если заболеют все участники последнего игрового дня, а это вполне реально, учитывая новости из Олимпийской деревни.

Или как вам решение поставить в финал в случае кризиса победителя игры за третье место? Кому вообще в голову такая дичь пришла? Спорта в Китае будет минимум, ведь и в плей-офф могут сыграть не сильнейшие, а самые здоровые. Можно вспомнить старый тезис о том, что все в равных условиях. Это правда, но речь не о неравенстве, а о том, что крупный спортивный турнир безнадежно испорчен, спасти его ничего не может.

Из Новогорска пришли новости, что капитаном российской команды выбран Вадим Шипачев. Никогда не считал, что информация о капитане вообще заслуживает внимания, единственная его обязанность — поздороваться до игры с арбитрами, а также возможность что-то спросить у судьи во время спорного момента (но не всегда, ведь правилами это не предусмотрено). Звание капитана — показатель авторитета хоккеиста. И Вадим заслужил. Лучше кандидата и трудно представить. Считается, что он в сложный момент не сможет завести команду, но так говорят только те, кто совсем не знает Шипачева. Он мастер взбодрить словом, поддержать того или иного хоккеиста, погасить эмоции партнеров. Странно только, что перед президентом выступал Егор Яковлев, а не Шипачев, но, видимо, к тому моменту выборов еще не было.

В плей-офф

«Химик» из Воскресенска стал очередным клубом, забронировавшим себе место в плей-офф ВХЛ. Могли бы завоевать путевку и раньше. Одно время подмосковный клуб лидировал в турнире — по крайней мере, боролся за место в тройке по итогам регулярного чемпионата. Но затем вмешалась пандемия. Иногда приходилось брать чуть ли не десяток игроков из МХЛ, лидеры попадали в список травмированных.

«Химик» — фарм-клуб «Спартака», но не такой «чистый», как «Челмет» для «Трактора» или «Звезда» для ЦСКА. Дело в том, что в Воскресенске перед командой все равно ставят спортивные задачи. Хоккей для города важен, там не могут позволить себе просто проводить матчи без каких-либо задач. Было бы круто вообще вернуться в КХЛ, но пока денег на это нет.

Этим летом команду возглавил Сергей Решетников, в предыдущем сезоне показавший неплохой результат с «Рязанью». И с «Химиком» все было неплохо. Команда отошла от своей тактики с насыщенной обороной, стала играть гораздо веселей. Помогло и то, что «Спартак» особенно не дергал хоккеистов из команды. В КХЛ стали более или менее регулярно забирать защитника Никиту Соколова, изредка — Василия Пономарева, кого-то могли позвать на один-два матча, но без особого ущерба для клуба. Весь сезон в Воскресенске проводит нападающий Илья Талалуев, который совсем недавно считался одним из самых интересных игроков «Спартака». В отличной форме Олег Губин. Ветеран — четвертый бомбардир команды.

Если судить по последним матчам, то «Химик» вряд ли будет претендовать на кубок. Но кажется, что к плей-офф команда получит лучших парней из молодежки, да и «Спартак» вряд ли кого-то будет забирать. Если команда пройдет два круга, это будет отличным результатом.

Отъезд

Нападающий «Сочи» Иван Морозов подтвердил, что этим летом собирается отправиться в НХЛ, побороться за место в составе «Вегаса». Напомним, что в нынешнем сезоне хоккеист потерял место в основном составе СКА, большую часть сезона провел в Высшей лиге, а потом был вообще обменян в южный клуб, так как в системе питерского клуба на него не рассчитывали.

Повторим то, о чем писали ранее. Считается, что Иван не играл в команде Романа Ротенберга только потому, что не подписывал контракт с клубом. На самом деле ситуация там чуть сложней. Во-первых, даже независимые эксперты видели, что Морозов сдал по сравнению с прошлым сезоном. То ли не отошел психологически после кошмарной ошибки в овертайме матча чемпионата мира против Канады, то ли действительно снизил требования к себе. Во-вторых, рассказывают, что Иван соглашался продлить соглашение с питерским клубом, но при этом требовал контракт уровня игрока первого звена и на переговорах не понижал цену. В-третьих, прибавились какие-то личные обстоятельства, мешающие полностью сосредоточиться на хоккее.

Теперь Иван окончательно решил уехать. Глядя на центральную ось «Вегаса», трудно предположить, что за океаном Морозов сумеет пробиться в основной состав. Шансы есть, но не такие большие, как, может быть, кажется хоккеисту. «Вегас» ведь после удачного дебютного сезона, когда он дошел до финала, не собирается начинать перестройку, переформатироваться. Он и дальше будет биться за высокие места, тем более это нравится публике, а арена заполняется на каждом матче более чем на сто процентов. Способен ли Морозов пробиться в первые три звена? Пока большие сомнения. Как бы мы не потеряли еще одного хорошего хоккеиста.