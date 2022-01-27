В сборной России — первая замена перед Олимпиадой. И, скорее всего, не последняя

Обзор дня Алексея Шевченко

Замена

В сборной России первая, но наверняка не последняя замена. Артем Анисимов никак не может вылечиться, у него положительные тесты, до сих пор не может начать тренироваться. Есть риск, что Артем вообще не поедет в Китай, хотя время еще есть. Но тренеры ждать не могут, так что его в основном составе заменил форвард «Трактора» Владимир Ткачев. У Алексея Жамнова был выбор. Кто-то ждал, что в основу переведут Александра Кадейкина, но хоккеист уфимского клуба по-прежнему в резерве. Однако поменять Анисимова именно на Ткачева — логичное решение. Оба умеют играть в обороне, оба довольно опытные, они даже действуют в похожем стиле, только у хоккеиста «Локомотива» богатый опыт выступления в НХЛ.

Оба игрока и чемпионат проводят не слишком ровно. Серые матчи, в которых их не видно, чередуются с яркими, когда герои определяют результат. Статистику тут сравнивать бессмысленно, мы уже неоднократно убеждались в том, что цифры сезона не имеют никакого значения для тренерского штаба. Там даже к связкам, наигранным в клубах, не относятся серьезно. Сумели же разделить Вадима Шипачева и Станислава Галиева, а Андрей Кузьменко вообще в запасе в отличие от Антона Бурдасова, который уже готовится в составе клуба КХЛ. Но проблема с Анисимовым — не единственная. По-прежнему под вопросом участие в турнире Сергея Плотникова, нет Кирилла Марченко из СКА. Оба хоккеиста тренируются отдельно в Москве. Завтра в Новогорске двусторонний матч, но по-настоящему ничего проверить в такой игре нельзя. К сожалению, игра против Латвии в Китае уже отменена.

Матч НХЛ

Руководство «Авангарда» намекнуло, что на открытие арены в Омске приедет клуб Национальной хоккейной лиги. Правда, прогнозировать что-то в нынешних условиях тяжело. Например, отменили Матч звезд КХЛ, сорвалась вынесенная игра в Иерусалиме. Можно придумывать вообще все что угодно, но вирус, закрытые границы, карантинные правила могут уничтожить любую идею. Позже появилась новость, что клубу эта затея обойдется в два миллиона долларов. Хочу заверить, что новость придумана, цифра взята с потолка, никакой сметы в принципе не существует, так что можно назвать и пять миллионов, и пятьдесят — смысла не прибавится. Но в том, что это будет стоить дорого, нет никаких сомнений.

Понятно желание клуба привлечь к себе внимание, устроить нечто такое, о чем будут говорить. Но если у вас есть лишние деньги, то лучше потратить их на что-нибудь полезное. Это же не какие-то частные средства, которые Александр Крылов оторвет от семейного бюджета. Опять заплатит основной спонсор клуба, а это государственное финансирование, не думаю, что с этим кто-то будет спорить. Да и отдача нулевая. Дня два поговорят, а потом забудут. А вот мысль подтащить на игру Яромира Ягра, дать ему одноматчевый контракт, чтобы он провел несколько смен за «Авангард» в первой игре на новой арене — красивая и понятная. Чешский форвард имеет отношение к клубу в отличие от команд НХЛ.

Указ

В МХЛ решили, что у них нет времени на переносы матчей, разрушать календарь не хочется, повторять судьбу КХЛ нет никакого желания. Клубам сообщили, что отныне вопрос об отмене или переносе той или иной игры будет решаться, если команда не в состоянии выпустить пять игроков и двух вратарей. Некоторые тренеры отреагировали с улыбкой. Мол, а если получится собрать только одну пятерку, выдержат ли они 60 минут игрового времени без замен? Интересно, что произойдет, если какая-то команда столкнется с такой проблемой? Но пограничные ситуации уже были. Недавно «СКА-Варяги» выставляли на лед всего трех защитников и восемь форвардов. Список больных хоккеистов «Авто» превышал список здоровых. Такие катаклизмы приводили к крупным поражениям, но это все равно лучше, чем переносить матчи на другой срок. Так как все в равных условиях.

Бывают исключения. Например, недавно пришли положительные тесты сразу 31 игроку «Академии Михайлова». Причем за несколько минут до выхода на площадку. Заменить их юниорами из первенства России не было никакой возможности даже технически. Но теперь команды должны учитывать обстоятельства. Больше никаких переносов. Календарь в январе и феврале и без того слишком плотный, а командам приходится передвигаться на автобусе. Решение верное, да и по-настоящему кризисные времена уже прошли. И все-таки хотелось бы увидеть игру в пять полевых. Чем все это закончится?