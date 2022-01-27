9 февраля в Пекине стартует хоккейный турнир Олимпиады. После отказа НХЛ ехать в Китай силы команд существенно изменились. «СЭ» представляет рейтинг 12 сборных, которые примут участие в Олимпиаде

Китай

Китай. Фото «СЭ»

После отказа НХЛ от участия в Олимпиаде и падения среднего уровня хоккеистов на турнире «Куньлуню», переодетому в форму сборной Китая, вряд ли стоит опасаться двузначных счетов. Однако состав у хозяев по-прежнему настолько беззубый, что рассчитывать на сенсации от команды Айвана Занатты не стоит. Тем более что в Пекин из-за невозможности смены спортивного гражданства уже точно не едет Александр Лазушин — некогда безоговорочно первый номер «Куньлунь», которого и рассматривали первым номером сборной.

Дания. Фото «СЭ»

Без энхаэловцев Фредерика Андерсена, Ларса Эллера, Николая Элерса, Оливера Бьоркстранда, Йоахима Блихфельда и Александра Тру один из трех соперников сборной России по группе B выглядит довольно серо и небоеспособно. Не исправил бы ситуацию и уфимец Филип Ларсен, отказавшийся от поездки в Китай по неназванным личным причинам. Зато в руках у Хайнца Элерса будет сыгранная в «Йокерите» парочка Йенсен — Регин, легенда «Айлендерс» Франс Нильсен и работяга с огромным североамериканским опытом Миккель Бедкер, успевший сыграть за сборную Европы на Кубке мира в 2016-м.

Латвия. Фото «СЭ»

Латыши от решения Гэри Беттмэна пострадали не меньше датчан и недосчитались рок-н-ролльного голкипера Элвиса Мерзликинса, защитника Кристиана Рубинса, а также существенно просели в атаке из-за отсутствия Тедди Блюгерса, Рудольфа Бальцерса и Земгуса Гиргенсонса. Поэтому рассчитывать сборной Латвии придется на систему лучшего друга Олега Знарка Харийса Витолиньша, многогранность Яниса Якса, сколоченную на олимпийской квалификации связку Кениньш — Аболс и стареющих лидеров в лице Лауриса Дарзиньша, Микса Индрашиса и Каспарса Даугавиньша.

Германия. Фото «СЭ»

Неуступчивые немцы везут в Китай сразу 10 серебряных призеров Пхенчхана, которые знают, что дойти до финала и раскидать на своем пути фаворитов можно без россыпи звезд и огромного объема мастерства. Как и четыре года назад, сборная Германии будет максимально ровной, рабочей и хорошо обученной командой. А значит, ее по-прежнему стоит опасаться. И есть ощущение, что после корейского чуда ни у кого не будет недонастроя перед матчем с бундестим.

Словакия. Фото «СЭ»

Словаки, давно уже позабывшие, что такое медали международных турниров, после того как турнир лишился приставки «топ», просели не так уж и сильно. Неувядающего Здено Хару, Ярослава Галака, Томаша Татара, Эрика Чернака и Рихарда Паника на предстоящей Олимпиаде мы точно не увидим. Но и без них команда канадца Крэйга Рэмзи будет претендовать на статус третьей команды группы C. Правда, теперь тащить сборную Словакию в плей-офф будут кахаэловцы Петер Цегларик, Марек Гривик и Либор Гудачек, которым уже сейчас вполне способен помочь один из лучших нападающих предстоящего драфта НХЛ 17-летний Юрай Слафковски.

Швейцария. Фото «СЭ»

У сборной Швейцарии, которую Патрик Фишер слепил исключительно из представителей местного чемпионата, швейцарское качество во всех линиях. Если хотите, то это немцы на чуть более улучшенных настройках — дисциплинированная, обученная команда с классным средним уровнем исполнителей, которая всегда готова на сюрпризы. Больших имен, за исключением Дениса Мальгина, не так давно игравшего с Александром Барковым и Остоном Мэттьюсом, здесь нет. Но когда это мешало Швейцарии нас удивлять?

США. Фото «СЭ»

Американцы удивили не только целым потоком студентов в итоговом составе, но и тем, что везут в китайский «пузырь» сразу 11 человек, которые могут сыграть в центре. И пока тяжело сказать, кто из этой когорты будет играть на родной позиции.

Симпатично выглядит и оборона, где важные роли должны играть лидеры последней молодежки Джейк Сандерсон и Брок Фэйбер. А благодаря кахаэловцам Кенни Агостино, Энди Миле, Нику Шору, Брайану О'Ниллу и Стивену Кэмпферу сборная Дэвида Куинна будет не такой «зеленой». Беспокоит только вратарская линия, в которой страховать сырой тандем Манн — Комессо придется сомнительному 34-летнему ахаэловцу Пэту Нэйглу.

Чехия. Фото «СЭ»

Филип Пешан собрал одну из самых возрастных команд на турнире (старше составы только у финнов и швейцарцев). Здесь вам и 36-летний Роман Червенка, по-прежнему не сдающий бомбардирские позиции в чемпионате Швейцарии, и вернувшийся на родину 35-летний Давид Крейчи, который вполне мог отыграть еще пару сезонов в НХЛ без потери в качестве, и постепенно затухающий 34-летний Владимир Соботка. Для полного комплекта, кажется, не хватает только легендарного деда из Кладно. В остальном же чехи везут на Олимпиаду традиционно ровную, злую и неприятную команду с кахаэловским тандемом Грубец — Вилл, в которой важную роль будут играть старый магнитогорский знакомый Ян Коварж и челябинская связка Гика — Седлак.

Швеция. Фото «СЭ»

Понять, по каким принципам Юхан Гарпенлев формировал состав на Игры, не могут даже шведские коллеги. Места в итоговом составе не нашлось ни лидеру минского «Динамо» Мальте Стремваллю, ни одному из лучших двусторонних вингеров Европы Якобу Лилье из «Барыса», ни роскошному разыгрывающему защитнику Теодору Леннстрему из «Торпедо». Тем не менее главному тренер «Тре Крунур» удалось собрать, пожалуй, лучшее вратарское трио на турнире во главе с Ларсом Юханссоном, крепкую оборону и неплохую центральную ось. Смущает только слабая линейка вингеров, в которой нет мастеров, способных решать игру.

Канада. Фото «СЭ»

В первоначальном варианте состав сборной Канады с гиперталантливыми Коулом Перфетти, Кентом Джонсоном, Пейтоном Кребсом, Джеком Куинном и «отмененным» Бренданом Лайпсиком выглядел куда симпатичнее итоговой версии. Однако в конце концов Клод Жюльен решил не везти в Поднебесную кучу проспектов, ограничившись 19-летним чемпионом мира Оуэном Пауэром, который наверняка будет рулить большинством, и гениальным бородачом Мэйсоном Мактавишем, а также окончательно отказался от непопулярного в Канаде нападающего «Магнитки».

Вполне ожидаемо поедут центрить на Олимпиаде любимый плеймейкер Боба Хартли Корбэн Найт и неугомонный звездный ветеран Эрик Стаал, не сыгравший в этом сезоне ни одного официального матча. А вот попадание в список из 25 человек запылившегося в чемпионате Швейцарии 35-летнего Давида Деарне — небольшой сюрприз. Впрочем, отсутствие большого количество известных имен и возрастной состав вряд ли заставят кого-то выкинуть канадцев из числа претендентов на золото. Топ-вратарь КХЛ в рамке, техничная подвижная оборона, сбалансированная атака, способная решать любые задачи, — с этой Канадой легко не будет никому.

Россия. Фото «СЭ»

Сборную России все в один голос называют главным выгодоприобретателем от решения НХЛ не ехать на Игры. Но кажется, что именно ее вратарская линия из-за отсутствия «североамериканцев» пострадала больше всего. Теперь на Олимпиаду ей придется ехать с необкатанным трио Федотов — Самонов — Билялов, где опыт участия в крупном турнире есть только у голкипера из Санкт-Петербурга. А у защитников за пределами топ-4 этого опыта попросту нет.

В руках у Жамнова будет семь чемпионов Пхенчхана, но стопроцентных «решал» за пределами связки Гусев — Шипачев в его команде не видно. А главное — по не самым понятным причинам тренерский штаб россиян решил прокатить мимо основной заявки Андрея Кузьменко, Сергея Толчинского, Антона Бурдасова и Станислава Галиева — одних из лучших завершителей КХЛ — и сделать ставку на куда более рабочих и прямолинейных нападающих.

Финляндия. Фото «СЭ»

Сборную Финляндии впервые за всю историю Олимпиады можно назвать главным фаворитом турнира. Кажется, ни у одного из соперников по большой хоккейной шестерке в Пекине не будет настолько упакованного состава.

Вратарская бригада, где основным будет голкипер «Сибири» Харри Сятери, даже без «отказника» Юхи Метсолы смотрится очень солидно. Подбор защитников позволяет Юкке Ялонену сколотить четыре классные сбалансированные пары, где за атакующими парнями типа Микко Лехтонена и Валттери Кемиляйнан будут подчищать такие роскошные домоседы, как Атте Охтамаа и Вилле Покка. А в атаке у опытнейшего коуча будет не только уфимская супертройка, но и подольский дуэт Оямяки — Аалтонен, насобиравший на двоих больше 80 очков за «Витязь», а также золотоносный журавль Марко Анттила. И это не говоря о Лео Комарове, Ханнесе Бьорнинене и Ииро Пакаринене, которые способны пахать весь матч и любого задолбить постоянным прессингом.