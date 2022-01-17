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Сегодня, 20:57

Трое хоккеистов СКА пока не прибыли в сборную России

Иван Шитик
Корреспондент

Трое из семи хоккеистов СКА, вызванных в сборную России для подготовки к Олимпиаде, к вечеру понедельника по неизвестным причинам не прибыли в расположение национальной команды. Это нападающие Андрей Кузьменко и Кирилл Марченко, а также голкипер Александр Самонов, сообщает РИА Новости Спорт.

Игроки сборной России в понедельник, 17 января, собрались в одном из московских отелей, где сдали первые ПЦР-тесты. Хоккеисты СКА Ярослав Аскаров, Антон Бурдасов, Никита Гусев и Даниил Пыленков в понедельник прибыли в расположение национальной команды.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220117/khokkey-1768276858.html
Андрей Кузьменко
Кирилл Марченко
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК СКА
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