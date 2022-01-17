Каменский высказался о вызове Никишина и Вишневского в сборную России

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о попадании Александра Никишина и Дмитрия Вишневского в расширенный состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«На данный момент вызваны все сильнейшие. Может, еще кого-то взяли бы, но количество не позволяет столько много. По игре оба доказали, чтобы тренеры обратили на них внимание и пригласили в сборную.

Никишин прогрессирует — молодой парень с большим будущим. Но никакой предвзятости здесь нет, Вишневский — опытный защитник, который сыграл много матчей, выигрывал Кубок Гагарина и показывает стабильный хоккей», — приводит слова Каменского ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет на Олимпиаде в группе B, ее соперники — команды Чехии, Швейцарии и Дании.