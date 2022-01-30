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Сегодня, 19:10

Шипачев — о выборе капитана сборной России: «Всем раздали бумажки, где было три строчки»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Нападающий олимпийской сборной России Вадим Шипачев рассказал, как проходили выборы капитана команды на Игры в Пекине.

— Всем раздали бумажки, где было три строчки: для капитана и двух ассистентов. Через пару дней нам объявили капитана. Я вписал Гусева, Войнова и Яковлева.

Это серьезный турнир. Рад, что ребята выбрали меня, отдали свои голоса. Это большая ответственность. Постараюсь оправдать доверие пацанов. Очень обрадовался. Если будут проблемы с иностранными судьями, то напишу вам в WhatsApp, подскажите, — сказал Шипачев.

Олимпийский чемпион 2018 года Вадим Шипачев станет капитаном российской олимпийской команды на Олимпиаде в Пекине. 34-летний динамовец один из самых опытных и титулованных игроков команды. Ассистентами капитана назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Вадим Шипачев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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