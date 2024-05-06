«Даллас» обыграл «Вегас» и вышел во второй раунд плей-офф

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 2:1.

В составе «Старз» отличились Уайтт Джонстон и Радек Факса, у «Голден Найтс» гол забил Бретт Хауден.

«Даллас» победил в серии со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Колорадо».