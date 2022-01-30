Шипачев: «Могу и на этой Олимпиаде сыграть один матч, если будет нужно»

Капитан олимпийской сборной России на Играх в Пекине Вадим Шипачев рассказал, почему на прошлой Олимпиаде в Пхенчане провел всего один матч.

— Потому что так нужно было для команды. Команда выиграла — значит все было правильно. У меня медалька дома лежит. Могу и на этой Олимпиаде сыграть один матч, если будет нужно.

Уже поднаелись на сборе, но сейчас пойдет отработка «5 на 4». Поработали очень прилично — такая вторая предсезонка. Игр нет, нужно себя физически приводить в порядок. Надеемся это поможет. Пока тренируемся в разных сочетаний. Я играл и с Гусевым, и с Грицюком. Сегодня тренировался с Галиевым и Григоренко. Все ребята мастеровитые: и Гусь, и Гриц тоже в порядке — молодой парнишка, красавец! — сказал Шипачев.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир в рамках Олимпиады стартует 9 февраля, на групповом этапе россияне сыграют с командами Чехии, Швейцарии и Дании.