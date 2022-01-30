Джереми Коллитон стал новым главным тренером олимпийской сборной Канады, Клод Жюльен не сможет поехать в Пекин

Джереми Коллитон заменит Клода Жюльена на посту главного тренера сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.

Jeremy Colliton has assumed head coaching duties for ??'s Men's Olympic Team, as Claude Julien will no longer be able to travel due to an injury. @TeamCanada | #Beijing2022



[? Nam Y. Huh/AP Photo] — Hockey Canada (@HockeyCanada) January 30, 2022

Во время одной из тренировок команды в Швейцарии Жюльен упал на льду и получил перелом ребер. По совету медицинского штаба, он будет вынужден пропустить Олимпиаду и не полетит с командой в Пекин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (12 февраля) и Китая (13 февраля).