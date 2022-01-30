Джереми Коллитон стал новым главным тренером олимпийской сборной Канады, Клод Жюльен не сможет поехать в Пекин
Джереми Коллитон стал новым главным тренером олимпийской сборной Канады по хоккею
Джереми Коллитон заменит Клода Жюльена на посту главного тренера сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине.
Во время одной из тренировок команды в Швейцарии Жюльен упал на льду и получил перелом ребер. По совету медицинского штаба, он будет вынужден пропустить Олимпиаду и не полетит с командой в Пекин.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (12 февраля) и Китая (13 февраля).
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