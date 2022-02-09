Слепышев о победе над Швейцарией: «Надеемся, что следующая игра будет качественнее»

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победу над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Была атака с ходу, она логически не завершилась. Знал, что осталось 2-3 секунды и надо доставить шайбу на пятачок. Получился удачный рикошет.

— Что можете сказать о своем удалении?

— Надеюсь, для меня и для всей команды это будет примером, как делать нельзя.

— О чем думали в этот момент?

— Это произошло инстинктивно, так делать нельзя. Я извинился перед ребятами, поблагодарил тех, кто играл в меньшинстве.

— Почему игра получилась такой вязкой?

— Первая игра на турнире, много новичков. У нас давно не было игровой практики, двусторонки — все равно не то.

— Этого матча будет достаточно, чтобы сыграть более уверенно с Данией и Чехией?

— Да, мы рады сыграть сегодня, почувствовать дух соревнования и надеемся, что следующая игра будет качественнее.

В рамках группового турнира на Олимпийских играх в Пекине сборной России предстоит провести еще две встречи: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).