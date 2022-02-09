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Сегодня, 14:22

Слепышев о победе над Швейцарией: «Надеемся, что следующая игра будет качественнее»

Слепышев прокомментировал победу сборной России над Швейцарией в первом матче на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал победу над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Была атака с ходу, она логически не завершилась. Знал, что осталось 2-3 секунды и надо доставить шайбу на пятачок. Получился удачный рикошет.
— Что можете сказать о своем удалении?
— Надеюсь, для меня и для всей команды это будет примером, как делать нельзя.
— О чем думали в этот момент?
— Это произошло инстинктивно, так делать нельзя. Я извинился перед ребятами, поблагодарил тех, кто играл в меньшинстве.
— Почему игра получилась такой вязкой?
— Первая игра на турнире, много новичков. У нас давно не было игровой практики, двусторонки — все равно не то.
— Этого матча будет достаточно, чтобы сыграть более уверенно с Данией и Чехией?
— Да, мы рады сыграть сегодня, почувствовать дух соревнования и надеемся, что следующая игра будет качественнее.

В рамках группового турнира на Олимпийских играх в Пекине сборной России предстоит провести еще две встречи: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Антон Слепышев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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