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Сегодня, 14:22

Никишин: «Запомню ли я навсегда эту игру? Конечно, это первая моя Олимпиада»

Защитник сборной России Никишин после первого матча Олимпиады заявил, что чувствует доверие
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) отметил, что у соперника очень быстрая команда.

— Проблема сборной — давно не играли. Отсюда такой странный хоккей?

— Да, давно не играли с другой командой. В первом периоде это видели, но со второго периода поймали игру. Перенесемся на следующий матч.

— Как тебе швейцарцы?

— Понравилась команда — быстрая, маневренная. Нападающие у них очень быстрые. С моими габаритами я удалился. Тут можно ожидать чего угодно.

— Чувствуешь, что доверие к тебе есть?

— Чувствую, конечно. Стараюсь его оправдывать. Удаление я отпустил, старался подзабыть. Это мне помогло. Запомню ли я навсегда эту игру? Конечно, это первая моя Олимпиада.

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