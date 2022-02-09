Никишин: «Запомню ли я навсегда эту игру? Конечно, это первая моя Олимпиада»

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) отметил, что у соперника очень быстрая команда.

— Проблема сборной — давно не играли. Отсюда такой странный хоккей?

— Да, давно не играли с другой командой. В первом периоде это видели, но со второго периода поймали игру. Перенесемся на следующий матч.

— Как тебе швейцарцы?

— Понравилась команда — быстрая, маневренная. Нападающие у них очень быстрые. С моими габаритами я удалился. Тут можно ожидать чего угодно.

— Чувствуешь, что доверие к тебе есть?

— Чувствую, конечно. Стараюсь его оправдывать. Удаление я отпустил, старался подзабыть. Это мне помогло. Запомню ли я навсегда эту игру? Конечно, это первая моя Олимпиада.