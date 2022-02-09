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Сегодня, 14:32

Жамнов: «Сказали в раздевалке, что нужно держать себя в руках. Слепышев все понимает»

Жамнов прокомментировал удаление Слепышева за удар головой в матче со Швейцарией
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал удаление нападающего команды Антона Слепышева в стартовом матче мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине со Швейцарией (1:0).

«Сказали в раздевалке, что нужно держать себя в руках. Слепышев все понимает. У молодых было видно волнение по началу. Потом уже вкатились. Важно, что ребята окунулись в эту кухню, поняли, что такое Олимпийские игры», — сказал Жамнов.

«Не хочу комментировать судейство. Здесь другие правила, многие ребята только сегодня это поняли. Это в КХЛ они могут кричать, а здесь хоть обкричись. Донесли это до ребят», — подчеркнул тренер.

Также Жамнов высказался об игре сборной России в атаке.

«Не сработала атака так, как мы хотели. Были небольшие провалы в средней зоне. Будем работать и готовиться в следующем матче. Постараемся играть лучше. Думаю, проблемы уйдут. Сегодня даже у опытных игроков было видно, что темпа нет пока. Уверен, будем прибавлять. Замены в звеньях? Утро вечера мудренее, посмотрим», — сказал он.

В рамках группового турнира на Олимпийских играх в Пекине сборной России предстоит провести еще две встречи: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Антон Слепышев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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