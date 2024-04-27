Макдэвид фантастически начал плей-офф — только Гретцки стартовал мощнее
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Голы: Хаймэн — 5 (Экхольм), 6:42 — 0:1. Драйзайтль — 2 (Кейн, Нерс), 15:36 — 0:2. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Драйзайтль), 18:34 — 0:3. Даути — 2 (Байфилд, Андерсон), 25:32 — 1:3. Кейн — 1 (Сиси, Нюджент-Хопкинс), 27:39 — 1:4. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 46:37 — 1:5. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:38 — 1:6.
Вратари: Тэлбот — Скиннер.
Штраф: 47 — 55.
Броски: 28 (8+10+10) — 41 (16+10+15).
Наши: Гавриков (20.06/1/-1) — -.
Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
Счет в серии: 1-2
«Эдмонтон» считался фаворитом в паре с «Лос-Анджелесом», но домашние матчи выдались для «Ойлерз» непростыми. В стартовом матче «Нефтяники» накидали сопернику семь шайб, но на протяжении всей игры действовали в обороне безалаберно и вполне могли пропустить больше. Во втором матче же «Эдмонтон» постоянно догонял соперника, но в итоге пропустил решающий гол в овертайме, упустив из виду не сдающего позиции ветерана Анже Копитара.
Как ни удивительно, но первый выездной матч сложился для Коннора Макдэвида и его команды намного проще. Сначала Зак Хайман с пятака затолкал уже свою пятую шайбу в этом плей-офф, а затем Леон Драйзайтль воспользовался остроумной передачей Эвандера Кейна. Ну а под занавес стартового периода свой первый гол в этой серии забил Коннор Макдэвид.
В третьем периоде Макдэвид добавил еще две результативные передачи, увеличив отрыв в списке лучших бомбардиров от одноклубников Хаймана и Драйзайтля. Теперь у Коннора 9 (1+8) очков, и по показателю ассистов в первых трех матчах плей-офф он добился второго результата в истории. Больше, девять, было только у Уэйна Гретцки в плей-офф-1986/87. Просто невероятно.
Хоть «Эдмонтон» сегодня и был заметно сильнее по качеству игры, «Лос-Анджелес» точно не хотел уступать. В начале третьего периода шведский защитник «Кингс» Андреас Энглунд ударил локтем в голову Кейна, и это спровоцировало массовую потасовку. Два главных действующих лица момента сцепились между собой, и Кейн побеждал, но Энглунд в итоге завалил оппонента на лед.
Продолжение серии обещает быть интересным, и одна из главных интриг — сколько еще достижений установит Макдэвид? Оборона «Лос-Анджелеса» пока очень доброжелательна к нему. Впрочем, сегодня свой рекорд есть и у «Королей». Копитар провел за команду 95-й матч в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Кингс» по этому показателю. Наверняка словенцу хочется выбить сотню уже в этом плей-офф, но пока это выглядит не слишком реально.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|2 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 2
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
|3 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 0
|3 - 0
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|1 : 3
|27.04
|02:30
|
Нэшвилл – Ванкувер
|1 : 2
|27.04
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 2
|27.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|1 : 6
|27.04
|21:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -