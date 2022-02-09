Жамнов после первого матча на Олимпиаде: «Понимаем, что эмоции и волнение»

Жамнов после матче против Щвейцарии на Олимпиаде посетовал на волнение и отсутствие товарищеских матчей

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) подвел итоги встречи. По его словам, соперник был непростым.

«Тяжелый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть 8 минут. Понимаем, что эмоции и волнение, — отметил Жамнов. — Давно у нас не было товарищеских матчей, это сказывается.

Постараемся вернуться к тому хоккею, который был на кубке Первого канала. Соперник был такой непростой. Мы постараемся, чтобы в дальнейшем хоккей радовал болельщиков».