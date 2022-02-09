Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:32

Жамнов после первого матча на Олимпиаде: «Понимаем, что эмоции и волнение»

Жамнов после матче против Щвейцарии на Олимпиаде посетовал на волнение и отсутствие товарищеских матчей
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) подвел итоги встречи. По его словам, соперник был непростым.

«Тяжелый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть 8 минут. Понимаем, что эмоции и волнение, — отметил Жамнов. — Давно у нас не было товарищеских матчей, это сказывается.
Постараемся вернуться к тому хоккею, который был на кубке Первого канала. Соперник был такой непростой. Мы постараемся, чтобы в дальнейшем хоккей радовал болельщиков».

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 9 февраля
Жамнов: «Нам повезло? Это спорт. Сегодня повезло нам»
Быков о победе над Швейцарией: «Те, кто критикует наших ребят, лучше бы не смотрели хоккей»
Никита Нестеров рассказал, что нужно изменить сборной России по хоккею перед следующим матчем
Жамнов: «Сказали в раздевалке, что нужно держать себя в руках. Слепышев все понимает»
Россиянин Ейбог не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал удаление Слепышева за удар головой

Жамнов: «Сказали в раздевалке, что нужно держать себя в руках. Слепышев все понимает»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости