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Сегодня, 16:55

Спортивный врач об игре сборной Финляндии в масках: «Это ненормально»

Доктор Лю Хуншен считает ненормальным игру в масках в хоккей на Олимпиаде
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Финляндия — Россия.
Фото Getty Images

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен отреагировал на новость о том, что женская сборная Финляндии играет матч олимпийского хоккейного турнира с Россией в масках.

«Это ненормально играть в хоккей в масках. Это перенагрузка для организма, нарушается поступление кислорода, его не хватает, человек физически быстрее устает. Для легких это тяжело. Но понятно, это их желание и их дело, но по медицинским показателям это ненормально. Из-за этой нагрузки нарушается работа сердца и легких, потом организму будет еще хуже. Хоккеистки молодые, здоровые, 60 минут можно побыть и без маски», — сказал Хуншен «СЭ».

7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.

Голкипер сборной России Мария Сорокина. Почему российские хоккеистки согласились играть с Канадой в масках. Арбитры нарушили правила проведения Олимпиады

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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