Спортивный врач об игре сборной Финляндии в масках: «Это ненормально»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен отреагировал на новость о том, что женская сборная Финляндии играет матч олимпийского хоккейного турнира с Россией в масках.

«Это ненормально играть в хоккей в масках. Это перенагрузка для организма, нарушается поступление кислорода, его не хватает, человек физически быстрее устает. Для легких это тяжело. Но понятно, это их желание и их дело, но по медицинским показателям это ненормально. Из-за этой нагрузки нарушается работа сердца и легких, потом организму будет еще хуже. Хоккеистки молодые, здоровые, 60 минут можно побыть и без маски», — сказал Хуншен «СЭ».

7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.