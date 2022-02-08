Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках против команды России.

«Я не погружен глубоко в эту тему. Вчера была похожая ситуация в матче России и Канады. Играть в масках — плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок. Люди не шутят с масками. Почему они должны играть в хоккей в них?», — сказал Фазель «СЭ».

7 февраля матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус. Перед третьим периодом они появились: россиянки маски сняли, канадки — нет.