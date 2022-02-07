Почему российские хоккеистки согласились играть с Канадой в масках. Арбитры нарушили правила проведения Олимпиады

В результате требования международной федерации россиянки и канадки играли матч олимпийского турнира в респираторах. Но правила Олимпиады такого не предусматривают.

Когда мы с коллегами только приземлились в Пекине и поняли, что ни одного человеческого лица из местных мы тут так и не увидим — все в СИЗах и респираторах, — родилась шутка: «Интересно, а лыжников или биатлонистов они в СИЗах выступать не заставят?».

Ну что ж, движемся в правильном направлении. Сборные Канады и России играли очередной матч в респираторах. Разбираемся: неужели теперь правила требуют от хоккеистов носить маски и могли ли наши девчонки отказаться от уникального эксперимента?

Бе выиграл олимпийское золото в статусе «контактный», но без маски

Антиковидный регламент в Пекине действительно предельно жесткий. Абсолютно все сюда приехавшие не только полностью вакцинированы и досконально проверены еще в аэропорту, но и сдают ежедневные ПЦР-тесты. При любом даже слегка сомнительном результате — изоляция.

Еще на стадии составления так называемого playbook (то есть правил проведения Олимпиады) стоял вопрос, как быть с командными видами спорта. Если изолировать всех, кто контактировал с заболевшим, то команды не останется. Ведь понятно, что все игроки вместе тренируются, живут, ездят в одном автобусе. Поэтому придумали компромиссный вариант — так называемый статус close contact.

Контактным по правилам Олимпиады считается человек, который более 15 минут контактировал с заболевшим без маски минимум за два дня до заражения. Также в контактные автоматически записывают всех, кто сидел в радиусе двух рядов в самолете. Но контактный — не значит полностью изолированный. Этот статус подразумевает, что спортсмен будет в одиночку жить, есть, тренироваться, но вполне может участвовать в соревнованиях. Норвежец Йоханнес Бе, выигравший в таком статусе олимпийское золото в биатлоне, тому пример. И кстати, он был без маски.

Теперь по ситуации с хоккеистками. За последние двое суток позитивные тесты сдали две спортсменки из сборной России. Причем если для Виктории Кулишовой это первый тест и есть надежда, что контрольный не подтвердится, то Ангелина Гончаренко получила два «плюса» и в ближайшее время будет отправлена на изоляцию. Также перед матчем с россиянками на изоляцию с позитивным тестом была отправлена и одна из хоккеисток сборной Канады.

Правила допускают начинать матч без результатов тестов

Учитывая обстоятельства, судьи не захотели начинать матч, пока не будут получены актуальные результаты тестов у обеих команд. Теоретически забор ПЦР происходит ежедневно, в период с 6 утра до 11 вечера. Согласно официальному релизу Федерации хоккея России, обе команды сдали тесты до 09.00 в день игры. Однако ко времени начала матча (12.10) результаты не поступили.

Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Эшерт сначала приняли решение о переносе игры на один час, а затем «применили меры дополнительной безопасности, договорившись играть в масках» (цитата из официального релиза Федерации хоккея России).

По истечении второго периода результаты тестов все-таки поступили, после чего командам предложили выбор — доигрывать третий период в масках или без них. Команда ОКР предпочла играть без респираторов, канадки доигрывали в них.

Итак, что по правилам? Теоретически, если в обеих командах есть случаи заражения, как минимум несколько игроков будут объявлены контактными. Но при этом в регламенте отдельно прописано, что даже в таком статусе они обязаны носить средства индивидуальной защиты «везде, за исключением тренировок и соревнований». То есть выступать без маски — это одно из немногих прав любого олимпийца в Пекине. Абсолютно любого, кто не сидит в изоляции. И настаивать на обратном как-то странно.

Что нельзя начинать матч без результатов тестирования — это тоже ноу-хау международной федерации. Такого в playbook нет и не может быть. Обычно результаты утренних тестов тут вообще приходят к вечеру. А как быть, например, фигуристам, которые начинают в 9 утра? Стопроцентно у участников командного турнира результатов сегодняшних тестов тоже не было.

В общем, представители ИИХФ и арбитры сочинили какой-то свой собственный регламент, а обе команды стали его жертвами. Олимпиада в Пекине, конечно, крайне необычна. Но выступать в масках и СИЗах от ее участников пока не требуется.