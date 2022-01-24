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Сегодня, 01:19

Бурдасов с сарказмом отреагировал на непопадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022

Сергей Разин
корреспондент

Форвард СКА Антон Бурдасов отреагировал на непопадание в состав сборной России на Олимпийские игры-2022.

30-летний россиянин в сторис Instagram опубликовал видео с отрывком из популярного YouTube-шоу «Что было дальше?»

«Мы поняли, все поняли, я думаю. Ну, ты понял? Я понял. Все, давай, я погнал», — говорится в ролике.

В текущем сезоне Бурдасов провел 41 матч, в которых набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9».

В сборной России объяснили, почему не включили Бурдасова и Толчинского в состав на Олимпиаду

Источник: https://www.instagram.com/stories/burdi71/2757751553768263166/
Антон Бурдасов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК СКА
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