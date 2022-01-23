Ковальчук: «Пока неизвестно, состоится ли 5 февраля матч с Латвией»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о товарищеских матчах перед Олимпиадой в Пекине.

«Пока неизвестно, состоится ли 5 февраля матч с Латвией. Мы прилетаем 3 февраля, — отметил Ковальчук. — МОК советует нам первые три дня после прилета минимизировать контакты с другими атлетами. Думаю, они вместе с ИИХФ примут какое-то решение на месте. Сейчас в расписании стоит игра с Латвией и два матча в Новогорске — 27 января и 1 февраля. Но мы их сыграем между собой, чтобы исключить заражения перед вылетом».

Сегодня, 23 января, сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.