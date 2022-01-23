В сборной России объяснили, почему не включили Бурдасова и Толчинского в состав на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, почему в состав команды на Олимпиаду в Пекине не были включены Антон Бурдасов и Сергей Толчинский.

«У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в 1-2 звене, — сказал Жамнов. — Антона Бурдасова мы в них не рассматривали. Нужно создать баланс. Мы не видим Толчинского в первых двух звеньях. Нас не впечатлила его игра на Кубке Первого канала. Не знаю, кто запустил информацию про Есмантовича. Я даже не слышал кричалки, о которых все говорили».

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук также прокомментировал отсутствие Сергея Толчинского в окончательном составе сборной на Олимпиаду.

«Кричалку я слышал, но это не та причина, из-за которой он не поехал на Олимпиаду», — отметил он. Ранее Толчинский с болельщиками «Авангарда» скандировал оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.