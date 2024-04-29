«Кто они, иллюминаты?» Медведев разругался со своим тренером, но победил американца в Мадриде

Очередной перформанс Даниила — про теорию заговора и открытый ноутбук.

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Корда (США, 25) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3



Турнир WTA Mutua Madrid Open

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 12) — 7:6 (7:2), 6:4

Уж неизвестно, что такого мадридским утром произошло с Медведевым, может, паэлью ему переперчили, но уже с первых розыгрышей стало понятно, что обозленный москвич встал не с той ноги. Корда в длинных обменах на задней линии был собраннее и спокойнее, рисковал в атаке своим мощным форхендом, подавал за 200 км/ч. А третий теннисист мира психовал. Сразу Корда сделал брейк, который огромными усилиями удалось спасти. Очень показательным оказался последний 12-й гейм первого сета. Даниил на своей подаче сначала отыграл пять сетболов американца, а затем в простой ситуации с хафкорта отправил мяч за заднюю линию, хотя соперник был отыгран. По сути, сам отдал сет — хотя, справедливости ради, Корда был гораздо активнее.

Себастьян Корда. Фото Reuters

Сервара и русский мат

Медведев находит объяснения своим ошибкам, как это часто бывает, вокруг. Для начала похлопал саркастически зрителям. Хотя немногочисленные русскоязычные болельщики поддерживали своего как могли — и, судя по веселому настрою, они с утра как раз отведали хорошего испанского хереса. «Порви!», «Решай!», «Хорош!» — будто Кубок Кремля в Мадриде разыгрывали.

Следующей мишенью стал судья. Над Мадридом спустились облака, но совсем не грозовые, начал капать мелкий дождь — Медведев тут же стал намекать судье, мол, а не объявить ли перерыв. Тот ответил, что решение принимает не он, а «они». «Кто они, иллюминаты?» — зло пошутил Даня. Иллюминаты, кстати, как мистический орден были популярны и в Испании. Судья оказался противником конспирологии и в ответ формалистски возвещал про то, что никто не знает, что будет с погодой в ближайший час. Типичный метеоролог.

Наконец, досталось и тренеру Жилю Сервара. Смотря в сторону его трибуны, Даниил говорил на русском: «Надо было попасть в корт, да, ***? Я знаю, что надо было! А ты ноутбук потом откроешь, посмотришь первый сет, ***?» Хорошо, что обошлось без предупреждений.

Второй сет дошел до логичного тай-брейка, хотя у американца было три ситуации, когда от взятия матча отделяло всего два розыгрыша. Но постепенно Медведев выправил игру, Себастьян начал больше ошибаться, особенно в важных эпизодах. По виннерам он все равно вел почти с двукратным преимуществом, но уже не был столь идеален в ударах по углам и линиям. Тай-брейки, кстати, до этого всегда в противостоянии брал Корда, но на этот раз сетка для него оказалась слишком высока пару раз, и этого Даниилу было достаточно — 7:4. Завершал сет россиянин смэшем с оттягом.

Даниил Медведев. Фото Reuters

До матча Медведев — Надаль всего один раунд

А в третьей партии Себастьян совсем расклеился и уже сам пинал рекламные щиты. Даниил сделал то, что отличает классного игрока, — перетерпел сложный период, подстроился к подаче, вставая подальше от задней линии, в общем, прочитал Корду. Начал почаще гонять его к сетке и изматывать физически, где нашел слабости. Прямо перед брейком усыпил бдительность американца, когда позволил тому удержать свою подачу за минуту. И сам снова красиво завершил партию — эйсом.

Дальше у Даниила еще более интересные и даже веселые матчи. Следующим соперником в 1/8 финала будет русский казахстанец Александр Бублик, и эта игра грозит еще большим количеством мемов. А если все сложится, в четвертьфинале Даниил даже может встретиться с хозяином корта Рафаэлем Надалем. Учитывая, что в Мадриде Медведев никогда не доходил даже до 1/8 финала, на этот раз перспективы вырисовываются неплохие.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Мирра ударно отметила день рождения

В другом матче дня с участием россиянки Мирра Андреева в свой 17-й день рождения обыграла в двух сетах Жасмин Паолини. Итальянка — 13-я ракетка мира, поэтому считалась фаворитом, но Мирре удался очередной подвиг. В первом сете она «горела» 2:5, соперница имела сетбол, но не выдержала давления и поплыла. А красноярка как раз приспособилась к скользкому мадридскому корту и одержала волевую победу на тай-брейке.

Во втором сете проблем уже не было — русская звездочка со старта повела 4:0, затем потеряла пару своих геймов, но довела дело до победы. Удивляет эффективность Мирры — из шести брейкпоинтов она реализовала все шесть, не оставив итальянке ни шанса. Но в четвертьфинале ее с высокой вероятностью будет ждать Арина Соболенко (либо американка Коллинз). Впрочем, задача Андреевой на турнир уже перевыполнена — можно с полным правом праздновать.